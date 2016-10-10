Самое главное - грамотность и точность.

Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я - пенсионер с высшим медицинским образованием. Я изучила тонкости транскрибации у таких замечательных специалистов, как Игорь Алимов и Эльвира Мамонтова! Могу быть полезна коучам, тренерам и врачам, работающим в сфере здоровья. Увлекаюсь выращиванием растений и рукоделием, эти темы тоже можно рассматривать. Меня отличают повышенное чувство ответственности, аккуратность, пунктуальность, врожденная грамотность.