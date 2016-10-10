kiraROZ

Наталья Агеева kiraROZ

 
63 годаРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Самое главное - грамотность и точность.

Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я - пенсионер с высшим медицинским образованием.   Я изучила тонкости  транскрибации  у таких замечательных специалистов, как Игорь Алимов и Эльвира Мамонтова!  Могу быть полезна коучам, тренерам и врачам, работающим в сфере здоровья. Увлекаюсь выращиванием растений и рукоделием, эти темы тоже можно рассматривать.   Меня отличают повышенное чувство ответственности, аккуратность, пунктуальность, врожденная грамотность.  