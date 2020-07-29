Составление локальных и объектных смет, сводных сметных расчетов. Работа с готовыми сметами, исправление, систематизация по требованиям заказчика.
Работаю в программе"ГРАНД-Смета"
Все виды работ:
- Строительные
- Ремонтно-строительные
- Наружные и внутренние инженерные сети (вентиляция,водопровод, отопление, канализация)
- Монтажные
- Пусконаладочные
Работа с первичной сметной документацией
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
- Журнал учета выполненных работ по формам КС-6, КС-6а
Стоимость сметы зависит от:
- Объема и подробности исходных данных
- Количества позиций
- Требований к смете Заказчика (в какой базе нужно составить смету, с какими индексами, дополнительные требования к смете)
С полной ответственностью отношусь к работе, гарантирую скорость и качество выполнения
работы, учитываю все предпочтения заказчика.
Высшее техническое образование, НГАСУ (СИБСТРИН)
Курсы сметного дела
Опыт в составлении смет 3 года, работал в городе Новосибирск ПСК "Новосибирский Инженерный Консалтинг"
Звоните в любое удобное для Вас время, отвечу на все интересующие Вас вопросы +79538884466. Имеется WatsApp, Viber, Telegram.
С уважением, Саян Гармаев.