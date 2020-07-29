Составление смет, работа со сметной документацией

Составление локальных и объектных смет, сводных сметных расчетов. Работа с готовыми сметами, исправление, систематизация по требованиям заказчика.

Работаю в программе"ГРАНД-Смета"

Все виды работ:

- Строительные

- Ремонтно-строительные

- Наружные и внутренние инженерные сети (вентиляция,водопровод, отопление, канализация)

- Монтажные

- Пусконаладочные

Работа с первичной сметной документацией

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

- Журнал учета выполненных работ по формам КС-6, КС-6а

Стоимость сметы зависит от:

- Объема и подробности исходных данных

- Количества позиций

- Требований к смете Заказчика (в какой базе нужно составить смету, с какими индексами, дополнительные требования к смете)

С полной ответственностью отношусь к работе, гарантирую скорость и качество выполнения

работы, учитываю все предпочтения заказчика.

Высшее техническое образование, НГАСУ (СИБСТРИН)

Курсы сметного дела

Опыт в составлении смет 3 года, работал в городе Новосибирск ПСК "Новосибирский Инженерный Консалтинг"

Звоните в любое удобное для Вас время, отвечу на все интересующие Вас вопросы +79538884466. Имеется WatsApp, Viber, Telegram.

С уважением, Саян Гармаев.