Профессиональная настройка Яндекс.Директ и Google Adwords

Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ и Яндекс.Метрике.

Опыт работы более 3 лет.

Более 30 ниш.

Работала в диджитал агентстве 2 года, в качестве ведущего аналитика.

За раннее обговариваю цели с клиентом и на каждом этапе предоставляю отчет, для промежуточного контроля.

Также делаю БЕСПЛАТНЫЕ детальные аудиты по системам Яндекс и Гугл.