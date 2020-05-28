kira_direct

Анастасия kira_direct

 
29 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональная настройка Яндекс.Директ и Google Adwords

Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ и Яндекс.Метрике. 

Опыт работы более 3 лет. 

Более 30 ниш. 

Работала в диджитал агентстве 2 года, в качестве ведущего аналитика. 

За раннее обговариваю цели с клиентом и на каждом этапе предоставляю отчет, для промежуточного контроля. 

Также делаю БЕСПЛАТНЫЕ детальные аудиты по системам Яндекс и Гугл.

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