Профессиональная настройка Яндекс.Директ и Google Adwords
Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ и Яндекс.Метрике.
Опыт работы более 3 лет.
Более 30 ниш.
Работала в диджитал агентстве 2 года, в качестве ведущего аналитика.
За раннее обговариваю цели с клиентом и на каждом этапе предоставляю отчет, для промежуточного контроля.
Также делаю БЕСПЛАТНЫЕ детальные аудиты по системам Яндекс и Гугл.
Действие аккаунта приостановлено!
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