kira_sokolova

дизайнер-ювелир, художник-гравёр, иллюстратор, художник по принтам, фото

Художник-гравёр 5 разряда, ювелир-дизайнер, скульптор, художник-график, опыт работы 12 лет. Образование КУХОМ, СПбГХПА им. Штиглица, МГЭИ (графический дизайн). Участник и победитель Всероссийских и Международных конкурсов ювелирного дизайна ""Образ и Форма", "СибЮвелир"), пишу публикации для журналов.

Свободно рисую эскизы от руки, выполняю их в технике акварели на торшоне, моделирую в 3d. Гравирую рельефы различной сложности (плоскостная гравировка, шрифты, орнаменты, анималистика, портреты, фигура человека, православная тематика: образки, ладанки, крестики. Разрабатываю орнаменты различной сложности, работаю в любой стилистике.

Фотографирую. Создаю образы для фото, макияж, антураж, декорации. Обрабатываю фото.

Иллюстрирую книги. Разрабатываю принты. Стилизую картинки.

Разрабатываю фирменных персонажей, фирменную графику.

Помогаю подготовиться к поступлению в художественную школу.