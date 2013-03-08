Блонг Кира Васильевна
Искомая работа: Переводчик англ-рус, рус-англ, копирайтер, поэт
Основное образование: Высшее медицинское
Дополнительное образование:
Сертификат референт-переводчика англ -рус, рус -англ.
Обучение в языковой школе Inlingua, США, Вашингтон, Округ Колумбия 2006-2007
Проектный менеджмент, США, Чикаго 2011
Опыт работы переводчиком:
Научно-производственное объединение "Алмаз" г. Саратов (статьи в международные журналы, патенты)
Саратовский Государственный Медицинский Университет (статьи, тезисы)
Фармацевтическая компания Новартис Фарма г. Москва (Статьи, инструкции, презентации)
Опыт написания статей:
Фармацевтическая компания Новартис Фарма г. Москва (Статьи в научные и научно-популярные журналы)
Дополнительные сведения:
Свободное владение английским языком (длительное проживание на территории США)
Хобби -поэзия. Имеется страница на поэтическом сайте Литсовет
http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=5852
Победитель всероссийского конкурса Поэзии Литсовета
Готовлюсь к выпуску поэтического сборника