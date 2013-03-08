Переводчик медицинских, научных, научно-полулярных и др.текстов

Блонг Кира Васильевна

Искомая работа: Переводчик англ-рус, рус-англ, копирайтер, поэт

Основное образование: Высшее медицинское

Дополнительное образование:

Сертификат референт-переводчика англ -рус, рус -англ.

Обучение в языковой школе Inlingua, США, Вашингтон, Округ Колумбия 2006-2007

Проектный менеджмент, США, Чикаго 2011

Опыт работы переводчиком:

Научно-производственное объединение "Алмаз" г. Саратов (статьи в международные журналы, патенты)

Саратовский Государственный Медицинский Университет (статьи, тезисы)

Фармацевтическая компания Новартис Фарма г. Москва (Статьи, инструкции, презентации)

Опыт написания статей:

Фармацевтическая компания Новартис Фарма г. Москва (Статьи в научные и научно-популярные журналы)

Дополнительные сведения:

Свободное владение английским языком (длительное проживание на территории США)

Хобби -поэзия. Имеется страница на поэтическом сайте Литсовет

http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=5852

Победитель всероссийского конкурса Поэзии Литсовета

Готовлюсь к выпуску поэтического сборника