kiralis13

Карина Валиуллина kiralis13

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб и графический дизайнер

Привет! Меня зовут Карина, я веб и графический дизайнер.
Владею программами Adobe photoshop, Figma.
Мой профиль - дизайн инфографики для маркетплейсов, дизайн соцсетей, баннеров и креативов.
Ссылка на моё портфолио: https://www.behance.net/kiravaliullina13/projects

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга