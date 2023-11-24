Веб и графический дизайнер

Привет! Меня зовут Карина, я веб и графический дизайнер.

Владею программами Adobe photoshop, Figma.

Мой профиль - дизайн инфографики для маркетплейсов, дизайн соцсетей, баннеров и креативов.

Ссылка на моё портфолио: https://www.behance.net/kiravaliullina13/projects