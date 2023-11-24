Веб и графический дизайнер
Привет! Меня зовут Карина, я веб и графический дизайнер.
Владею программами Adobe photoshop, Figma.
Мой профиль - дизайн инфографики для маркетплейсов, дизайн соцсетей, баннеров и креативов.
Ссылка на моё портфолио: https://www.behance.net/kiravaliullina13/projects
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры
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