kirart_kids

Начинающий фрилансер. Прохожу курсы копирайтинга и обучаюсь работе на конструкторе tilda.
Есть опыт выполнения простых работ на бирже фриланса workzilla.
Почему я?
- как у многих новичков во мне сидит внутренний перфекционист и старается сделать работу максимально хоршо.
- пунктуальна, никогда не затягиваю сроки и не сдвигаю без согласования с заказчиком
- всегда на связи
- легко обучаюсь. Работала в оффлайне на разных предприятиях, везде свои программы и требования к навыкам.
- индивидуальный подход к выполнению задачи. А именно6 к любому делу подхожу с душой, работу на "тяп-ляп" не приемлю ни от себя, ни от других.
Действие аккаунта приостановлено!