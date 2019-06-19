kirart_kids

Начинающий фрилансер. Прохожу курсы копирайтинга и обучаюсь работе на конструкторе tilda.

Есть опыт выполнения простых работ на бирже фриланса workzilla.

Почему я?

- как у многих новичков во мне сидит внутренний перфекционист и старается сделать работу максимально хоршо.

- пунктуальна, никогда не затягиваю сроки и не сдвигаю без согласования с заказчиком

- всегда на связи

- легко обучаюсь. Работала в оффлайне на разных предприятиях, везде свои программы и требования к навыкам.

- индивидуальный подход к выполнению задачи. А именно6 к любому делу подхожу с душой, работу на "тяп-ляп" не приемлю ни от себя, ни от других.