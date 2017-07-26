Photosop / Inventor / Компас 3D

Окончил Институт "МИФИ" с красным дипломом, очень хорошо разбираюсь в программах различного рода такие как: Photohop - фото редактор / PinacleStudio - видео редактор / Компас 3D - чертежи и схемы / Autodesk Inventor & AutoCAD - принимаю участие в таких соревнованиях как WorldSkills & AtomSkills в компетенции Инженер конструктор и Инженерный дизайн CAD. Помимо всего являюсь МСМК по пауэрлифтингу могу консультировать людей и продвигать здоровый образ жизни. Вкратце это все! Выполню работы связанные с моей тематикой, любой сложности и в любой сроки. Буду рад любой работе!