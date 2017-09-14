Обо мне: Активно развивающийся веб-дизайнер, который готов реализовать Ваш проект быстро и качественно.
Моя цель не в том, чтобы сделать работу кое-как и получить прибыль. Первоочередная цель- достижение качественного и полностью реализованного проекта. Одним из моих главных качеств, по моему мнению, является умение внимательно и вдумчиво слушать и анализировать задачи заказчика и умение реализовывать полученное представление в правильном ключе.
Основные навыки:
- Landing Page ( Flat / Material Design, без FRONT-END )
- Полноценные сайты ( без FRONT-END )
- Прототипирование ( Photoshop, Axure )
- Копирайтинг ( как элемент работы над проектом )
Контакты:
Skype: [email protected]
Email: [email protected]
Телефон: +375444531816
Viber: +375444531816
- Натуральные домашние продукты179 просмотров
- Продажа гироскутеров156 просмотров
- Продажа готового арендного бизнеса151 просмотр