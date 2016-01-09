Что я знаю ?
html, css, js, php
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Что я могу ?
Сверстать сайт.
Сверстать валидный и кроссбраузерный сайт.
Сверстать Langing page.
Сверстать адаптивный сайт.
Сверстать сайт используя bootstrap или semantic-ui (мой любимый).
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Как я работаю ?
Читаю задание.
Если что-то не понятно, сразу пишу или звоню заказчику и устраняю проблему ?
Верстаю. Если Landing Page верстаю от начала и до конца, если несколько страниц, то верстаю главную и показываю, и так с каждой страницой.
Тестирую верстку.
Отдаю заказчику.
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Какие технологии я использую ?
1. Сборщики: gulp, webpack
2. Препроцессор: stylus
3. Шаблонизатор: jade
4. Постпроцессор: postcss (пробовал, опыта нет)
5. Стиль кода: BEM (Блок-Элемент-Модификатор)
6. Система контроля версиями Git.
Дополнительная информация
Умение искать информацию в сети интернет - 100%
Есть веб камера и микрофон