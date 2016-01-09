Верстальщик

Что я знаю ?

html, css, js, php

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Что я могу ?

Сверстать сайт.

Сверстать валидный и кроссбраузерный сайт.

Сверстать Langing page.

Сверстать адаптивный сайт.

Сверстать сайт используя bootstrap или semantic-ui (мой любимый).

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Как я работаю ?

Читаю задание.

Если что-то не понятно, сразу пишу или звоню заказчику и устраняю проблему ?

Верстаю. Если Landing Page верстаю от начала и до конца, если несколько страниц, то верстаю главную и показываю, и так с каждой страницой.

Тестирую верстку.

Отдаю заказчику.

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Какие технологии я использую ?

1. Сборщики: gulp, webpack

2. Препроцессор: stylus

3. Шаблонизатор: jade

4. Постпроцессор: postcss (пробовал, опыта нет)

5. Стиль кода: BEM (Блок-Элемент-Модификатор)

6. Система контроля версиями Git.

Дополнительная информация

Умение искать информацию в сети интернет - 100%

Есть веб камера и микрофон