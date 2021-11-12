kirichenko-iva

Кириченко kirichenko-iva

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ты ищешь качество и быстрые сроки? Я и моя команда полностью готова сделать сайт любой сложности !

О нас

  • Специализируемся﻿ на разработке приложений, многостраничных сайтов, интернет магазинов, лейдингов и корпоративных сайтов
  • Изучали все тренды и пришли захватывать биржу
  • На рынке более 4-х лет
  • Работаем на ﻿WordPress, OpenCart, Tilda
Являюсь руководителем команды квалифицированных специалистов в области сайтостроения.

Не стоим на месте и всегда ищем заказчиков и новых партнеров!

Работая со мной вы получаете такие плюсы как :

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправляем недочеты которые могли быть пропущены либо замечены позже.

Качественно разработаем адаптивную верстку на основе макетов для ПК, мобильных телефонов и планшетов, что активно экономит ваш бюджет;

Вы экономите с нами свое время так как за написание технического задания мы беремся сами

Чем мы занимаемся

  • Разработка сайта
  • Поддержка от 3 месяцев до 1 года
  • Поддержка SEO
  • Аналитика и тестирование
  • Мобильное приложение
  • Составление ТЗ
  • SEO продвижение
  • Разработка логотипа сайта
  • Digital маркетинг
  • Настройка бизнес-почты
  • Установка Google аналитики
  • Установка Яндекс. Метрика
  • Разработка блога
  • Экспресс-разработка
  • Аналитика сайта конкурентов
  • Редизайн сайта
  • Content creating
  • Обратная связь с клиентом
Бриф на создание сайта - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GyAVLBw4ZE68v-qCXueA1nDS07JihWU7KiD_F9U1j969Tw/viewform?usp=sf_link

Связь

Наш опыт
  • Знание Java
  • Опыт использования фреймворков: Hibernate, JUnit, Mockito, Antlr
  • Spring Framework
  • Spring Data JPA/Spring Data JDBC
  • Spring Boot
  • Spring Security
  • Знание HTML/CSS/JavaScript
  • Опыт использования React
  • Знание Python3
  • Знание SQL
  • Опыт использования реляционных баз данных
  • MySQL
  • Postgres
  • Знание HTTP
  • Опыт использование Docker

Основные принципы работы

  • соблюдение сроков
  • заранее оговоренная стоимость
  • вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (9-00 - 20-00)

Связь