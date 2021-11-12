kirichenko-iva

Ты ищешь качество и быстрые сроки? Я и моя команда полностью готова сделать сайт любой сложности !

О нас

Специализируемся﻿ на разработке приложений, многостраничных сайтов, интернет магазинов, лейдингов и корпоративных сайтов

Изучали все тренды и пришли захватывать биржу

На рынке более 4-х лет

Работаем на ﻿WordPress, OpenCart, Tilda

Являюсь руководителем команды квалифицированных специалистов в области сайтостроения.

Не стоим на месте и всегда ищем заказчиков и новых партнеров!

Работая со мной вы получаете такие плюсы как :

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправляем недочеты которые могли быть пропущены либо замечены позже.

Качественно разработаем адаптивную верстку на основе макетов для ПК, мобильных телефонов и планшетов, что активно экономит ваш бюджет;

Вы экономите с нами свое время так как за написание технического задания мы беремся сами

Чем мы занимаемся

Разработка сайта

Поддержка от 3 месяцев до 1 года

Поддержка SEO

Аналитика и тестирование

Мобильное приложение

Составление ТЗ

SEO продвижение

Разработка логотипа сайта

Digital маркетинг

Настройка бизнес-почты

Установка Google аналитики

Установка Яндекс. Метрика

Разработка блога

Экспресс-разработка

Аналитика сайта конкурентов

Редизайн сайта

Content creating

Обратная связь с клиентом

Связь

Наш опыт

Знание Java

Опыт использования фреймворков: Hibernate, JUnit, Mockito, Antlr

Spring Framework

Spring Data JPA/Spring Data JDBC

Spring Boot

Spring Security

Знание HTML/CSS/JavaScript

Опыт использования React

Знание Python3

Знание SQL

Опыт использования реляционных баз данных

MySQL

Postgres

Знание HTTP

Опыт использование Docker

Основные принципы работы

соблюдение сроков

заранее оговоренная стоимость

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (9-00 - 20-00)

Связь