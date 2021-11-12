kirichenko-iva

Ты ищешь качество и быстрые сроки? Я и моя команда полностью готова сделать сайт любой сложности !
О нас
- Специализируемся на разработке приложений, многостраничных сайтов, интернет магазинов, лейдингов и корпоративных сайтов
- Изучали все тренды и пришли захватывать биржу
- На рынке более 4-х лет
- Работаем на WordPress, OpenCart, Tilda
Не стоим на месте и всегда ищем заказчиков и новых партнеров!
Работая со мной вы получаете такие плюсы как :
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправляем недочеты которые могли быть пропущены либо замечены позже.
Качественно разработаем адаптивную верстку на основе макетов для ПК, мобильных телефонов и планшетов, что активно экономит ваш бюджет;
Вы экономите с нами свое время так как за написание технического задания мы беремся сами
Чем мы занимаемся
- Разработка сайта
- Поддержка от 3 месяцев до 1 года
- Поддержка SEO
- Аналитика и тестирование
- Мобильное приложение
- Составление ТЗ
- SEO продвижение
- Разработка логотипа сайта
- Digital маркетинг
- Настройка бизнес-почты
- Установка Google аналитики
- Установка Яндекс. Метрика
- Разработка блога
- Экспресс-разработка
- Аналитика сайта конкурентов
- Редизайн сайта
- Content creating
- Обратная связь с клиентом
Связь
- E-mael: [email protected]
- Telegram: 89204469923
- WhatsApp: 89204469923
- Знание Java
- Опыт использования фреймворков: Hibernate, JUnit, Mockito, Antlr
- Spring Framework
- Spring Data JPA/Spring Data JDBC
- Spring Boot
- Spring Security
- Знание HTML/CSS/JavaScript
- Опыт использования React
- Знание Python3
- Знание SQL
- Опыт использования реляционных баз данных
- MySQL
- Postgres
- Знание HTTP
- Опыт использование Docker
Основные принципы работы
- соблюдение сроков
- заранее оговоренная стоимость
- вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (9-00 - 20-00)
- E-mael: [email protected]
- Telegram: 89204469923
- WhatsApp: 89204469923
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