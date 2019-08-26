Привет! Меня зовут Вика. Я квалифицированный UX/UI Дизайнер.На первый взгляд вам может показаться, что профессия веб-дизайнера - это про создание сайтов. Сегодня создавать ТОЛЬКО сайты недостаточно. Веб-дизайнер должен уметь проанализировать потребности пользователей, создать дизайн-концепцию, продумать UX и UI, отрисовать все элементы и наконец вдохнуть жизнь в придуманное с помощью верстки. Я гарантирую вам эти навыки со своей стороны.Я Владею графическими программами: Photoshop, Adobe XD, Sketch, Figma.Свою карьеру я начала с Digital-агентства «Advance», где занималась разработкой сайтов и мобильных приложений, создавала вайрфреймы, мокапы и прототипы. Также я создавала логотипы, иконки и банера для разных компаний. Работала над созданием полиграфической продукции (открыток, буклетов, визиток и др…)Я понимаю, как устроена методология дизайн-мышления, имею креативное и критическое мышление и понимаю весь рабочий процесс в целом.Я окончила онлайн курс от «GeekBrains» по Веб-дизайну, где научилась продуктовому дизайну, визуальному языку и его элементам, поняла основы аналитики дизайнера, умею разбираться в трендах.Понимая весь рабочий процесс, я ушла на фриланс, где принимала участие в крупных проектах, таких как: Mastercard https://www.mastercard.ru, Beats Solo https://www.behance.net/gallery/84160061/Beets-Solo3-Wireless. Создавала проекты для Союза Русских Байеров https://buyersunion.ru , Тренинговой компании Key Solutions https://key-trainings.com/, Лента https://lenta.com, Delivery Club https://www.delivery-club.ru