kiril_homoki

Таргетолог Facebook/Instagram

Результаты

Есть положительный опыт работы в, а также в. Я привожу не заявки, а целевые заявки (С клиентом на рекламу учитывая мои услуги потратили +- 265$, а заработали в итоге 1520$)

ROMI=473%

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﻿Мои сильные стороны

Могу выделить реальное понимание работы с рекламой и в техническом плане. Также я понимаю работу не только с рекламой, но и с Маркетингом в социальных сетях в общем, потому я могу дать подсказки в СММ, сайте и т.п.

Я работаю на результат, потому что ваш результат - мой кейс)