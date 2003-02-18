kiril_homoki

Таргетолог Facebook/Instagram
Результаты
Есть положительный опыт работы в нише аренды коттеджей/вилл, а также в нише аренды сауны. Я привожу не заявки, а целевые заявки (С клиентом на рекламу учитывая мои услуги потратили +- 265$, а заработали в итоге 1520$)
ROMI=473%
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Мои сильные стороны
Могу выделить реальное понимание работы с рекламой и в техническом плане. Также я понимаю работу не только с рекламой, но и с Маркетингом в социальных сетях в общем, потому я могу дать подсказки в СММ, сайте и т.п.
Я работаю на результат, потому что ваш результат - мой кейс)