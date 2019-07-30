kirill12213

Создание дизайна визиток,готовых к печати.

Делаю хорошо и не дорого,в каталоге пока только одна работа,но со временем работы будут пополняться.

Разработаю индивидуальный дизайн для вас односторонней, либо двусторонней визитки.

Учту все ваши пожелания и внесу необходимые корректировки

Выполню визитку любого фармата,а также по вашей просьбе создам либо горизонтальную, либо вертикальную визитку.

Нужно для заказа:

Укажите, пожалуйста:

1. Размер визитки: стандарт (90х50 мм) или евро-формат (85х55 мм).

2. Текст, который должен быть указан на визитке. Это может быть:

- основная информация (например, название компании или лозунг)

- перечень услуг либо товаров

- контактная информация (ФИО, тел. , e-mail)

Вы можете указать свои пожелания по цветовой гамме, тематике изображений. Также вы можете присылать и понравившиеся примеры с интернета