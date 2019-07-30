kirill12213

Делаю хорошо и не дорого,в каталоге пока только одна работа,но со временем работы будут пополняться.
Разработаю индивидуальный дизайн для вас односторонней, либо двусторонней визитки.
Учту все ваши пожелания и внесу необходимые корректировки
Выполню визитку любого фармата,а также по вашей просьбе создам либо горизонтальную, либо вертикальную визитку.
Нужно для заказа:
Укажите, пожалуйста:
1. Размер визитки: стандарт (90х50 мм) или евро-формат (85х55 мм).
2. Текст, который должен быть указан на визитке. Это может быть:
- основная информация (например, название компании или лозунг)
- перечень услуг либо товаров
- контактная информация (ФИО, тел. , e-mail)
Вы можете указать свои пожелания по цветовой гамме, тематике изображений. Также вы можете присылать и понравившиеся примеры с интернета