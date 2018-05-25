kirill67308

Мы – современная команда профессиональных и опытных переводчиков (не юр. лицо)
Мы специализируемся на широком спектре тематик и с радостью поможем решить Вашу
проблему.
Наша команда готова предоставить услуги перевода в следующих языковых парах:
- английский – немецкий – английский (EN-DE-EN) 2.9 руб/слово
- английский – испанский – английский (EN-ES-EN) 4.5 руб/слово
- английский – русский – английский (EN-RU-EN) 1.7 руб/слово
- немецкий – русский – немецкий (DE-RU-DE) 1.8 руб/слово
- испанский – русский – испанский (ES-RU-ES) 2.4 руб/слово
- китайский – русский (ZH-RU) 3.5 руб/слово
Услуги:
- Выполнение письменного перевода указанных языков
- Перевод видеороликов (без озвучивания)
- Редактура переведенных текстов
- Лингвистическая проверка
Рабочие тематики перевода:
1. Бизнес, маркетинг, PR
2. Туризм, путешествия
3. Юриспруденция: документы, резюме, заявления
4. IT, Интернет,программы
5. Технические переводы: инструкции, руководства, описания ит.д.
6. Общая тематика: здоровье, транспорт, спорт и т.д.
7. Художественная литература
8. Финансы
Кроме того, мы всегда сможем договориться с Вами о подходящей цене.
Мы определяем цену словам, а не знакам, но Вы всегда можете попросить нас об обратном! Работаем с форматами doc, pdf, и др.
Наша средняя производительность – 2000-2200 слов/день для общей тематики и ок. 1700
слов/день для иных направлений.
Мы высоко ценим Ваше время и выполняем любой заказ точно в оговоренный срок.
Благодаря навыкам и современному программному обеспечению (CAT-tools), мы можем гарантировать высокое качество наших переводов.
Контакты:
P.S. При необходимости мы можем сами рассчитать стоимость работы, если Вы отправите Ваш запрос на почту [email protected].
We are glad to work together with you!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
¡Estamos muy alegres de trabajar junto a ustedes!