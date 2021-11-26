Разработка Web-сайтов: сайты-визитки, интернет-магазины, лендинги.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю разработку Web-сайтов: сайты-визитки, интернет-магазины, лендинги.

Разрабатываю сайты на платформах: WordPress, Joomla, Bitrix, GetSimple CMS.

Кроссбраузерность, адаптивность, мобильная версия.

Работаю в команде с Web-дизайнером, который разработает при необходимости красивый, уникальный дизайн сайта.

Работу выполняю качественно, быстро, ответственно, учитываю все пожелания заказчика.

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

Принимаю оплату на Webmoney и ЯндексДеньги.

Связаться со мной Вы можете по почте: [email protected]

Буду рад сотрудничеству!