Кирилл Эсаулов kirill_esaulovkirill_esaulov
35 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка Web-сайтов: сайты-визитки, интернет-магазины, лендинги.
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Предлагаю разработку Web-сайтов: сайты-визитки, интернет-магазины, лендинги.
Разрабатываю сайты на платформах: WordPress, Joomla, Bitrix, GetSimple CMS.
Кроссбраузерность, адаптивность, мобильная версия.
Работаю в команде с Web-дизайнером, который разработает при необходимости красивый, уникальный дизайн сайта.
Работу выполняю качественно, быстро, ответственно, учитываю все пожелания заказчика.
Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.
Принимаю оплату на Webmoney и ЯндексДеньги.
Связаться со мной Вы можете по почте: [email protected]
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
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