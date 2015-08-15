Правовой эксперт в области различных категорий судебных споров, недвижимого имущества, корпоративного права
- Осуществляю профессиональную защиту интересов в суде по спорам о признании права собственности на любое жилое и нежилое недвижимое имущество, спорам, связанным с применением законодательства о защите прав потребителей, спорам об определении границ земельного участка, спорам, вытекающим из правоотношений с управляющими компаниями и ТСЖ, приватизацией, споры между наследниками и связанные с вступлением в наследство, о снятии с регистрационного учёта, о нечинении препятствий в пользовании недвижимым имуществом, а также прочими категориями судебных тяжб.
- Сопровождаю сделки купли-продажи, дарения, аренды любого жилого и нежилого недвижимого имущества, due dilligance (комплексную проверку) объекта недвижимого имущества, осуществляют экспертизу и разработку схем приобретения и отчуждения объектов недвижимости.
- Подготавливаю любые ходатайства, заявления и соглашения, осуществляют любые предусмотренные законодательством процессуальные действия.
- Оказываю консультации по вопросам гражданского права, законодательства о защите прав потребителей, жилищного права, наследства, приватизации и пр..
- Провожу регистрацию, реорганизацию юридических лиц, разрабатываю регламенты и положения, договоры и договорные схемы, учредительные документы, осуществляю комплексное юридическое сопровождение деятельности компаний.
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