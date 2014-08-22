kirillov_k

Образование:
Высшее (специалист)
Запорожский Национальный Университет
Специальность: Психолог, Специалист по подбору персонала
(Экономическая психология, организационная психология)
Знание:
Уверенный пользователь компьютера-Pаint, Word, Excel, Internet
Опыт работы:
“ТВ-ГОЛД” (02/08-06/09)
Менеджер Media-Продаж
-переговоры с клиентами (привлечение новых клиентов)
-встречи с клиентами
-составление договоров
-составление медиа планов
-отчетность
«101 Колония строгого режима» (08/09-07/10)
Психолог (практика)
-Психологическое сопровождение специального контингента колонии строгого режима
-Психодиагностика личности
-Групповая и индивидуальная психокоррекция
-Групповое и индивидуальное консультирование, тренинги
-Психологическое сопровождение осужденных
-Работа с суицидальными наклонностями личности и работа по профилактике предотвращения суицидального риска
ООО «Запорожский завод электрозащиты» (08/10-09/12)
Специалист по набору персонала
-Прием, анализ заявки на поиск кандидатов и открытие вакансии
(внутренняя, внешняя)
-Телефонные интервью, первичные собеседования, вторичный отбор совместно с руководителем подразделения
-Размещение вакансии в СМИ и на соответствующих сайтах в интернете
-Формирование профессиональных компетенций
-Взаимодействие с руководителями отделов по представленным кандидатам, получение обратной связи от руководителей
- Психодиагностика профессионально – важных качеств, личностных особенностей, анализ психофизиологического состояния сотрудников
-Формирование и развитие необходимых качеств личности в процессе проведения тренингов, семинаров и т.д.
- Психологическое консультирование сотрудников по профессиональному использованию и развитию индивидуальных способностей. Оказание помощи коллегам по работе при решении их задач и проблем
-Изучение причин конфликтов, предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций
-Установление деловых связей с учебными заведениями, службами занятости, специализированными изданиями с целью их привлечения к процессу подбора специалистов и информирования потенциальных кандидатов на рынке труда об имеющихся вакансиях Фирмы
-Оформление документов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
-Составление деловые характеристик работников с рекомендациями наиболее оптимального использования профессиональных возможностей личности, с учетом перспективы его профессионального развития
Прочее:
активный, целеустремленный, неординарный, коммуникабельный, коммуникативный, развиты навыки убеждения личности, гибкость мышления, могу работать в сложных условиях и опасных ситуациях, легко обучаем, ответственен.