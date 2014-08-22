kirillov_k

Образование:

Высшее (специалист)

Запорожский Национальный Университет

Специальность: Психолог, Специалист по подбору персонала

(Экономическая психология, организационная психология)

Знание:

Уверенный пользователь компьютера-Pаint, Word, Excel, Internet

Опыт работы:

“ТВ-ГОЛД” (02/08-06/09)

Менеджер Media-Продаж

-переговоры с клиентами (привлечение новых клиентов)

-встречи с клиентами

-составление договоров

-составление медиа планов

-отчетность

«101 Колония строгого режима» (08/09-07/10)

Психолог (практика)

-Психологическое сопровождение специального контингента колонии строгого режима

-Психодиагностика личности

-Групповая и индивидуальная психокоррекция

-Групповое и индивидуальное консультирование, тренинги

-Психологическое сопровождение осужденных

-Работа с суицидальными наклонностями личности и работа по профилактике предотвращения суицидального риска

ООО «Запорожский завод электрозащиты» (08/10-09/12)

Специалист по набору персонала

-Прием, анализ заявки на поиск кандидатов и открытие вакансии

(внутренняя, внешняя)

-Телефонные интервью, первичные собеседования, вторичный отбор совместно с руководителем подразделения

-Размещение вакансии в СМИ и на соответствующих сайтах в интернете

-Формирование профессиональных компетенций

-Взаимодействие с руководителями отделов по представленным кандидатам, получение обратной связи от руководителей

- Психодиагностика профессионально – важных качеств, личностных особенностей, анализ психофизиологического состояния сотрудников

-Формирование и развитие необходимых качеств личности в процессе проведения тренингов, семинаров и т.д.

- Психологическое консультирование сотрудников по профессиональному использованию и развитию индивидуальных способностей. Оказание помощи коллегам по работе при решении их задач и проблем

-Изучение причин конфликтов, предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций

-Установление деловых связей с учебными заведениями, службами занятости, специализированными изданиями с целью их привлечения к процессу подбора специалистов и информирования потенциальных кандидатов на рынке труда об имеющихся вакансиях Фирмы

-Оформление документов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников

-Составление деловые характеристик работников с рекомендациями наиболее оптимального использования профессиональных возможностей личности, с учетом перспективы его профессионального развития

Прочее:

активный, целеустремленный, неординарный, коммуникабельный, коммуникативный, развиты навыки убеждения личности, гибкость мышления, могу работать в сложных условиях и опасных ситуациях, легко обучаем, ответственен.