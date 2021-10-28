Опыт работы: менее года
Ключевые знания и навыки:
· Знания языка C#;
· Понимание принципов ООП;
· Знание языка SQL и работа с СУБД MySQL;
· Разработка приложений на основе WinForms и WPF;
· Хорошие знания при работе с игровым движком Unity.
Дополнительные знания:·
· Разработка 2D и 3D проектов;
· Разработка проектов с использованием дополненной реальности;
· Опыт в публикации приложений в Google Play и App Store;
· Разработка анимации в Unity;
· Освоение новых технологий за короткие сроки;
· Коммуникабельность, исполнительность,внимание к деталям.
Языки:Русский – основной язык;
Английский – чтение технической документации;
Образование:
Учусь на 2 курсе. По направлению "Прикладная информатика", обучение идет на 4 и 5, люблю программирование и всё, что с ним связано. Программирую на C# 2 года. Разрабатываю под движок Unity около 3
месяцев. Довожу все свои проекты до конца, не могу бросить свою работу на пол
пути. Есть огромное желание обучаться в данном направлении.
Дополнительное образование:
· Прошел курс «Профессия Unity разработчик» в школе программирования itProger.
Диплом об успешном прохождении курса: ссылка на диплом
Дополнительная информация:
Отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя.
Владение английским языком на уровне чтение и использование технической документации со словарем.
Портфолио
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