kirillsankov

Кирилл kirillsankov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Unity разработчик

Опыт работы: менее года

Ключевые знания и навыки:

·      Знания языка C#;

·      Понимание принципов ООП;

·      Знание языка SQL и работа с СУБД MySQL;

·      Разработка приложений на основе WinForms и WPF;

·      Хорошие знания при работе с игровым движком Unity.

 

Дополнительные знания:·      

·      Разработка 2D и 3D проектов;

·      Разработка проектов с использованием дополненной реальности;

·      Опыт в публикации приложений в Google Play и App Store;

·      Разработка анимации в Unity;

·      Освоение новых технологий за короткие сроки;

·      Коммуникабельность, исполнительность,внимание к деталям.

 

Языки:Русский – основной язык;

Английский – чтение технической документации; 

Образование:

Учусь на 2 курсе. По направлению "Прикладная информатика", обучение идет на 4 и 5, люблю программирование и всё, что с ним связано. Программирую на C# 2 года. Разрабатываю под движок Unity около 3

месяцев. Довожу все свои проекты до конца, не могу бросить свою работу на пол

пути. Есть огромное желание обучаться в данном направлении.

 

Дополнительное образование:

·      Прошел курс «Профессия Unity разработчик» в школе программирования itProger.

Диплом об успешном прохождении курса:  ссылка на диплом  

 

Дополнительная информация:

Отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя.

Владение английским языком на уровне чтение и использование технической документации со словарем.

Портфолио