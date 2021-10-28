Unity разработчик

Опыт работы: менее года

Ключевые знания и навыки:

· Знания языка C#;

· Понимание принципов ООП;

· Знание языка SQL и работа с СУБД MySQL;

· Разработка приложений на основе WinForms и WPF;

· Хорошие знания при работе с игровым движком Unity.

Дополнительные знания:·

· Разработка 2D и 3D проектов;

· Разработка проектов с использованием дополненной реальности;

· Опыт в публикации приложений в Google Play и App Store;

· Разработка анимации в Unity;

· Освоение новых технологий за короткие сроки;

· Коммуникабельность, исполнительность,внимание к деталям.

Языки:Русский – основной язык;

Английский – чтение технической документации;

Образование:

Учусь на 2 курсе. По направлению "Прикладная информатика", обучение идет на 4 и 5, люблю программирование и всё, что с ним связано. Программирую на C# 2 года. Разрабатываю под движок Unity около 3

месяцев. Довожу все свои проекты до конца, не могу бросить свою работу на пол

пути. Есть огромное желание обучаться в данном направлении.

Дополнительное образование:

· Прошел курс «Профессия Unity разработчик» в школе программирования itProger.

Диплом об успешном прохождении курса: ссылка на диплом

Дополнительная информация:

Отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя.

Владение английским языком на уровне чтение и использование технической документации со словарем.