kirillterentyev

Задачи по программированию на С/С++, Java. Курсовые по базам данных. Ведение Instagram-аккаунтов. Английские, немецкие переводы.

Студент одесского политехнического, специальность - компьютерные науки. Помимо базовых знаний C/C++ и Java, достаточных для выполнения разного рода заданий и лабораторных работ уровня начальных и средних курсов технического ВУЗа, хорошо владею английским и немецким языком, уровень выше B2. В силу изучаемой специальности могу помочь с техническими переводами. С удовольствием занимаюсь ведением и продвижением Instagram аккаунтов и Telegram-каналов.