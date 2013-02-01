kirilltkach

Кирилл kirilltkach

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
$5
10 баллов
12 лет назад
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Сотрудничеством с Кирилом очень доволен, рекомендую как хорошего заказчика!
Виталий сделал работу очень быстро и качественно. Вежливый молодой человек. Буду обращаться снова и рекомендовать своим друзьям.
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