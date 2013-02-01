kirilltkach

Скомпоновать несколько фотографий в 1 группу. Образец в статье на сайте http://1tkach.ru/kak-ne-nado-fotografirovatsya-esli-hochesh-vyiti-zamuzh.html#more-435 Всего 17 групп в среднем по 5-6 фото в каждой. Цену назначайте сами.
- Обработка фотографий29 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать картинку для формы подписки. Дизайн есть. Все необходимы элементы есть. Образец в приложении. Цену предлагайте сами.Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать форму подписки на смартреспондер. Образец в приложении. Готовая обложка 3D есть. Разместить на сайт. Цену назначайте сами.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать обложку для виртуальной книги. Дизайн разработан.Пример в файле с приложением. Цену назначайте сами3D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется оформить мини-книгу: сверстать имеющийся текстовый материал, обозначить заголовки, добавить колонтитулы, номера страниц (готовый шаблон колонтитулов есть, готовая обложка есть). Внимание! – после утверждения, преобразовать книгу в PDF. Цену назначайте самиВерстка полиграфии16 заявокЗакрыт12 лет назад
Разместить социальные кнопки на сайте (word-press). Образец www.tkach1.ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать баннер. Дизайн, картинки - всё есть. Образец на сайте http://www.azamatushanov.com/ - там 3 мигающих баннера одного типа справа. Надо сделать 1 подобный. Цену назначайте сами.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Разместить готовое модальное окно (поп-ап) на сайте (word-press). Появление окна 1 раз в 3 недели по IP-адресу. Цену назначайте сами.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад