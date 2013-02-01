kirilltkach

Скомпоновать несколько фотографий в 1 группу. Образец в статье на сайте http://1tkach.ru/kak-ne-nado-fotografirovatsya-esli-hochesh-vyiti-zamuzh.html#more-435 Всего 17 групп в среднем по 5-6 фото в каждой. Цену назначайте сами.