kirilov85

Алексей Кирилов kirilov85

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка landing page

    $20

    Здравствуйте ! Нужно сверстать адаптивый landing page. Подробное тз вышлю исполнителю. Указываейте в заявке скайп !

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $15

    Необходимо сделать адаптивный лендинг. Четко по указанному тз. Сроки два дня. В заявке указывайте скайп.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    Нужна адаптивная верстка лендинга средней сложности 3 экрана. В заявке прошу указывать сроки и стоимость. Макеты сброшу кандидату.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

ne0z
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$45
10 баллов
9 лет назад
Натянуть на хайп H-script
HTML
четкое задание, оперативная оплата, хороший заказчик :)
Замечательный исполнитель ! Рекомендую к сотрудничеству ! Отличная работа,моментальные правки,всегда на связи. Будем дальше работать!
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Замечательный заказчик,четко обозначил свои требования. Приятно было работать. Рекомендую !
С задачей справился на отлично, уделил особое внимание к деталям, качеством работы доволен. Порадовала оперативность выполнения, всегда на связи. Рекомендую как отличного фронтенд разработчика.
Ответный отзыв