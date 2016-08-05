$20
Здравствуйте ! Нужно сверстать адаптивый landing page. Подробное тз вышлю исполнителю. Указываейте в заявке скайп !
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте ! Нужно сверстать адаптивый landing page. Подробное тз вышлю исполнителю. Указываейте в заявке скайп !
Необходимо сделать адаптивный лендинг. Четко по указанному тз. Сроки два дня. В заявке указывайте скайп.
Есть html верстка несложных страниц, нужно натянуть на ХАЙП скрипт H-Script.Настроить контакты , вывод статистики, вход, регистрацию(через логин).
Нужна адаптивная верстка лендинга средней сложности 3 экрана. В заявке прошу указывать сроки и стоимость. Макеты сброшу кандидату.