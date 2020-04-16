kirinaki

Лия kirinaki

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональная озвучка.Республика Крым.

Добрый день, хочу предложить вашему вниманию голоса (детский и женский) для

озвучивания:

роликов,  приветственных сообщений. На русском и английском языке;

﻿озвучивание текста аудиоэкскурсии, аудио-гида или голосовой презентации;

анимация, а также озвучивание фильмов и  рекламных видеороликов;

﻿озвучивание аудио/видео роликов на русском и английском языке

  • аудиосказок
  • запись объявлений и звуковой рекламы
  • создание голосовых приветствий IVR для автоответчиков и меню АТС
  • запись автоответчика пародийными голосами, пародия для IVR
  • профессиональное озвучивание презентаций, видеороликов и видеорекламы
  • голосовая реклама для уличного радио, запись речевок и текстов объявлений
  • голоса для чтения и декламирования стихов и прозы, сочинений авторов
  • речевые объявления остановок в транспорте, запись голосового информатора
Лия.В[email protected]