Профессиональная озвучка.Республика Крым.

Добрый день, хочу предложить вашему вниманию голоса (детский и женский) для

озвучивания:

роликов, приветственных сообщений. На русском и английском языке;

﻿озвучивание текста аудиоэкскурсии, аудио-гида или голосовой презентации;

анимация, а также озвучивание фильмов и рекламных видеороликов;

﻿озвучивание аудио/видео роликов на русском и английском языке