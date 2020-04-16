Профессиональная озвучка.Республика Крым.
Добрый день, хочу предложить вашему вниманию голоса (детский и женский) для
озвучивания:
роликов, приветственных сообщений. На русском и английском языке;
озвучивание текста аудиоэкскурсии, аудио-гида или голосовой презентации;
анимация, а также озвучивание фильмов и рекламных видеороликов;
озвучивание аудио/видео роликов на русском и английском языке
- аудиосказок
- запись объявлений и звуковой рекламы
- создание голосовых приветствий IVR для автоответчиков и меню АТС
- запись автоответчика пародийными голосами, пародия для IVR
- профессиональное озвучивание презентаций, видеороликов и видеорекламы
- голосовая реклама для уличного радио, запись речевок и текстов объявлений
- голоса для чтения и декламирования стихов и прозы, сочинений авторов
- речевые объявления остановок в транспорте, запись голосового информатора
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