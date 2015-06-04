Свою работу в offline описывать не буду. Для заказчика интереснее знать, кто я как фрилансер.

Начинала работу контент-менеджером. Сразу нашла постоянного заказчика и работала с ним почти год. Писала и публиковала статьи для женского портала, сайта с советами, сайта о новостях и новинках мобильных телефонов и КПК. Изображения и фотографии редактировала в Photoshop, делала коллажи.

Работала с такими движками сайтов: DLE, Joomla, Wordpres, с интернет- магазинами – на In Sales, 1С-Битрикс.

Сейчас больше времени уделяю на написание статей, мне это по душе.

Регулярно обучаюсь. Прошла тест и получила сертификат, посмотреть можно здесь: http://www.on-test.com/public/19475-683-168345319369904836250ed74f878cb450ed74f879482.html.

Стараюсь каждый день узнавать о новых требованиях и веяниях во фрилансе, копирайтинге.

Люблю работать с постоянными заказчиками, потому что уже знаю их требования и свои статьи пишу так, чтобы они максимально соответствовали ТЗ.

Создам:

Текст интересный – для людей.

Текст SEO – поисковикам.

Ну, а рекламный текст – к деньгам.