kirkaweb_ru

Web-Designer

- Верстка HTML-страниц

- Дизайн в Photoshop

- Блог под ключ

- Для тех, кто не имеет времени (желания, возможности) самостоятельно разбираться с установкой и настройкой Wordpress, предлагаю услугу “Блог под ключ”.

- Установка на ваш хостинг движка Wordpress

- Установка необходимого набора плагинов

- Регистрация в сервисах статистики Liveinternet и FeedBurner, установка счетчиков

- На индивидуальные пожелания индивидуальные расценки. Задать любой интересующий вопрос можно в icq/mail.

- Предоплата 50% (яндекс деньги) от 30$