kirkaweb_ru

Web-Designer
- Верстка HTML-страниц
- Дизайн в Photoshop
- Блог под ключ
- Для тех, кто не имеет времени (желания, возможности) самостоятельно разбираться с установкой и настройкой Wordpress, предлагаю услугу “Блог под ключ”.
- Установка на ваш хостинг движка Wordpress
- Установка необходимого набора плагинов
- Регистрация в сервисах статистики Liveinternet и FeedBurner, установка счетчиков
- На индивидуальные пожелания индивидуальные расценки. Задать любой интересующий вопрос можно в icq/mail.
- Предоплата 50% (яндекс деньги) от 30$
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