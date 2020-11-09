Необходимо разработать 3D-модель лестницы по плану и поместить её в интерьер. Требуется создать два рендера: один со ступенями из мрамора, другой — из ореха, в тон с полом. Рендеры будут использоваться для портфолио. Примеры интерьера и спецификация предоставлены в формате DWG.