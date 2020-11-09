Требуется создать 3D конфигуратор и "крутилку" одежды с использованием Verge 3D или three.js. Важно предоставить примеры выполненных проектов. 3D модели могут быть как предоставлены заказчиком, так и созданы исполнителем. Укажите стоимость и сроки выполнения.
- 3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать 3D-модель лестницы по предоставленному плану и визуализировать два рендера: один с мраморными ступенями, другой с серыми. Потребуется техническое задание в формате PDF. Срок выполнения 3-4 дня. Укажите стоимость за 1 и 2 рендеры и предоставьте ссылку на портфолио с аналогичными работами.3D-графика11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать 3D-модель лестницы по плану и поместить её в интерьер. Требуется создать два рендера: один со ступенями из мрамора, другой — из ореха, в тон с полом. Рендеры будут использоваться для портфолио. Примеры интерьера и спецификация предоставлены в формате DWG.3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 3D-анимацию 10 фигур для сайта, аналогично представленному примеру. Ознакомьтесь с техническим заданием и предоставьте стоимость и сроки выполнения задачи.3D-графика1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно импортировать 3д модель геометрии рельефа небольшого участка из earth3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать конфигуратор и “крутилку” оборудования. 3d модели в процессе изготовления. Пример конфигуратора по ссылке: https://artdive.ru/app/separator/separator.html Использовать как вариант three.js или verge3d, предлагайте свои варианты. Предварительное Техническое задание по ссылке: ...3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать анимационный ролик 10 сек в с помощью формата .aep со следующими характеристиками: Расширение 512*512px, “Anunciante”-ESCAPARATE-1792x512.mp4, форматы .psd .ai, .indd, 150dpi, .mp4, H264, 25 фото в сек., меньше 25MBАнимация7 заявокЗакрыт4 года назад
Создать 3D модель оборудования в 3dsmax, Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1PV4DovhQ9vqgIvlHrzpoGhUt53E89D0rqdaY1hBB3Ug/edit?usp=sharing Часть размеров не известна, посмотреть примерно по фото. Сделать 2 рендера 1500px 300dpi без сцены, передать файл с моделью. Подобного оборудования будет 5 - 7. ...3D-графика16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать виртуальный фото тур виллы 250м2 2 этажа. Зал двухъярусный объединенный с кухней, 3 спальни, 4 санузла. В помещениях от 1 до 4 точек. Тур в будет размещаться на сайте. Фото помещений могу сделать. ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт4 года назад
Собрать сцену в 3dsmax по качеству идентичную примеру - цветовая гамма, свет, тени, контраст и т.д., дом с материалами есть. Вывести 3 рендера 6000px. с другимрасположением растений разных ракурсов. Основное требование - максимальная фотореалистичность. Исходники ...3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить постобработку нескольких рендеровэкстерьера в photoshop сделанных в 3dsmax,пример Screenshot_1 Сделать цвет, свет и т.д. как на Screenshot_2 Основная задача добиться максимальной реалистичности. Размер 6000*1920px, формат tiff. Назовите сроки и стоимость.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3D визуализацию памятников в 3dsmax. Два рендера в простой сцене и сама модель. Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1SOIQnuU73IlfDFoHNkf1HDL9BZ_BNyRKkzP8hUQl7iM/edit Назовите сроки и стоимость.3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3D модель памятника в 3dsmax. Размеры самого памятника - есть. Фигура - есть фото с близкого расстояния со всех сторон. Надпись - нужна. Цветы - не обязательно. Фонарь и ваза - нужны с ...3D-графика6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо отрисовать 15 иконок в SVG: знак Петербургского метрополитенаружье и тарелочка (стрельба по тарелкам)Зубрсноуборд/лыжи и теннисные ракеткивейкбордлошадь в прыжке через преграду (конный клуб)тарелочки/сервировкаавтомагистральочертания ТЦ или логотипы МЕГА и ИКЕАОчертания стадиона (стадион на Крестовском в Петербурге)очертания ...Иконки и Пиксель-арт28 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта (юридические услуги/частный юрист). Всего 8 страниц: ГлавнаяСтраница-описание основной услуги (таких будет 3)Недвижимость (страница-каталог с минимальными фильтрами)Все услуги (вероятнее всего тоже страница-каталог услуг)НовостиFAQТексты готовы. Фотоконтент предоставляется.Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт5 лет назад
Название – DEPO Род занятий - ремонт квартир,домов, офисов и т.д. на территории Испании, Каталония 1. Слоган- должен сочетать душевность и прагматичность. 2. Блокс переменными душевными офферами и вызовом специалиста. Общий посыл ...Нейминг и Слоганы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно составить маркетинговую структуру лендинга "Перголы из натурального дерева на заказ" на базе основной информации о компании и продукте (согласовываем). После согласования по этой схеме написать продающие, цепляющие тексты без банальностей с высоким уровнем уникальности. Предварительный анализ ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна разработка логотипа для компании в Испании. Род деятельности компании - проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании. Предполагаемое позиционирование - средний и премиум-сегмент. Название бренда - это соединение двух слов Arquitectura и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Род деятельности компании: Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании Описание категорий услуг: 1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости 2. Полный цикл строительства Каналы распространения ...Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен продающий лендинг Тема - ремонт и отделка. Весь перечень.География - Мск и область, Спб и ЛенобластьДизайн - ваш, не шаблонный, деловой, сдержанныйТексты вашиАдаптированный под браузеры и мобильные устройстваНе на конструкторе (Tilda, uCoz, Umi и ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт5 лет назад