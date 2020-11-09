kirs_es

Кирилл kirs_es

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3D конфигуратор одежды на Verge 3D или three.js

    Требуется создать 3D конфигуратор и "крутилку" одежды с использованием Verge 3D или three.js. Важно предоставить примеры выполненных проектов. 3D модели могут быть как предоставлены заказчиком, так и созданы исполнителем. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D визуализация интерьера

    Необходимо создать 3D-модель лестницы по предоставленному плану и визуализировать два рендера: один с мраморными ступенями, другой с серыми. Потребуется техническое задание в формате PDF. Срок выполнения 3-4 дня. Укажите стоимость за 1 и 2 рендеры и предоставьте ссылку на портфолио с аналогичными работами.

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3d визуализация лестницы с интерьером

    Необходимо разработать 3D-модель лестницы по плану и поместить её в интерьер. Требуется создать два рендера: один со ступенями из мрамора, другой — из ореха, в тон с полом. Рендеры будут использоваться для портфолио. Примеры интерьера и спецификация предоставлены в формате DWG.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация 3d на сайте

    Требуется разработать 3D-анимацию 10 фигур для сайта, аналогично представленному примеру. Ознакомьтесь с техническим заданием и предоставьте стоимость и сроки выполнения задачи.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D конфигуратор оборудования

    Необходимо сделать конфигуратор и “крутилку” оборудования. 3d модели в процессе изготовления. Пример конфигуратора по ссылке: https://artdive.ru/app/separator/separator.html Использовать как вариант three.js или verge3d, предлагайте свои варианты. Предварительное Техническое задание по ссылке: ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация в .aep

    Необходимо создать анимационный ролик 10 сек в с помощью формата .aep со следующими характеристиками: Расширение 512*512px, “Anunciante”-ESCAPARATE-1792x512.mp4, форматы .psd .ai, .indd, 150dpi, .mp4, H264, 25 фото в сек., меньше 25MB

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация оборудования

    Создать 3D модель оборудования в 3dsmax, Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1PV4DovhQ9vqgIvlHrzpoGhUt53E89D0rqdaY1hBB3Ug/edit?usp=sharing Часть размеров не известна, посмотреть примерно по фото. Сделать 2 рендера 1500px 300dpi без сцены, передать файл с моделью. Подобного оборудования будет 5 - 7. ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Виртуальный фото тур по вилле

    Необходимо сделать виртуальный фото тур виллы 250м2 2 этажа. Зал двухъярусный объединенный с кухней, 3 спальни, 4 санузла. В помещениях от 1 до 4 точек. Тур в будет размещаться на сайте. Фото помещений могу сделать. ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать сцену в 3dsmax дом с участком

    Собрать сцену в 3dsmax по качеству идентичную примеру - цветовая гамма, свет, тени, контраст и т.д., дом с материалами есть. Вывести 3 рендера 6000px. с другимрасположением растений разных ракурсов. Основное требование - максимальная фотореалистичность. Исходники ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Постобработка рендеров

    Необходимо выполнить постобработку нескольких рендеровэкстерьера в photoshop сделанных в 3dsmax,пример Screenshot_1 Сделать цвет, свет и т.д. как на Screenshot_2 Основная задача добиться максимальной реалистичности. Размер 6000*1920px, формат tiff. Назовите сроки и стоимость.

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3d модели памятников

    Нужно сделать 3D визуализацию памятников в 3dsmax. Два рендера в простой сцене и сама модель. Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1SOIQnuU73IlfDFoHNkf1HDL9BZ_BNyRKkzP8hUQl7iM/edit Назовите сроки и стоимость.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D модель памятника

    Нужно сделать 3D модель памятника в 3dsmax. Размеры самого памятника - есть. Фигура - есть фото с близкого расстояния со всех сторон. Надпись - нужна. Цветы - не обязательно. Фонарь и ваза - нужны с ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать 15 иконок в svg.

    Необходимо отрисовать 15 иконок в SVG: знак Петербургского метрополитенаружье и тарелочка (стрельба по тарелкам)Зубрсноуборд/лыжи и теннисные ракеткивейкбордлошадь в прыжке через преграду (конный клуб)тарелочки/сервировкаавтомагистральочертания ТЦ или логотипы МЕГА и ИКЕАОчертания стадиона (стадион на Крестовском в Петербурге)очертания ...

    Иконки и Пиксель-арт28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн сайта (юридические услуги/частный юрист). Всего 8 страниц:  ГлавнаяСтраница-описание основной услуги (таких будет 3)Недвижимость (страница-каталог с минимальными фильтрами)Все услуги (вероятнее всего тоже страница-каталог услуг)НовостиFAQТексты готовы. Фотоконтент предоставляется.

    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Слоган и офферы на испанском языке для лендинга.

    Название – DEPO Род занятий - ремонт квартир,домов, офисов и т.д. на территории Испании, Каталония 1.       Слоган- должен сочетать душевность и прагматичность. 2.       Блокс переменными душевными офферами и вызовом специалиста. Общий посыл ...

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маркетинговая структура сайта плюс копирайтинг

    Нужно составить маркетинговую структуру лендинга "Перголы из натурального дерева на заказ" на базе основной информации о компании и продукте (согласовываем). После согласования по этой схеме написать продающие, цепляющие тексты без банальностей с высоким уровнем уникальности. Предварительный анализ ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа для компании в Испании

    Нужна разработка логотипа для компании в Испании. Род деятельности компании - проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании. Предполагаемое позиционирование - средний и премиум-сегмент. Название бренда - это соединение двух слов Arquitectura и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нейминг компании в Испании

    Род деятельности компании: Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании Описание категорий услуг: 1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости 2. Полный цикл строительства Каналы распространения ...

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продающий лендинг

    Нужен продающий лендинг Тема - ремонт и отделка. Весь перечень.География - Мск и область, Спб и ЛенобластьДизайн - ваш, не шаблонный, деловой, сдержанныйТексты вашиАдаптированный под браузеры и мобильные устройстваНе на конструкторе (Tilda, uCoz, Umi и ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

patrickstul
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа для компании в Испании
Ответственный и пунктуальный заказчик, грамотно поставленное тз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Работа в радость одним словом.
Работа выполнена четко и в срок! Хорошая коммуникация и быстрые ответы. Спасибо! Мы довольны, будем обращаться еще.
Ответный отзыв
qwerty071298
Валерия 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения в 2д чертежах Автокад
AutoCAD
Все прошло хорошо
Валерия отлично справилась с заданием. Работа выполнена быстро, качественно, в оговоренные сроки. Рекомендую как хорошего специалиста!
Ответный отзыв