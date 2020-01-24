Профессиональная верстка и веб-дизайн

Удивим и привлечем клиентов!

Доброго времени суток, друг!

Оказываю услуги по разработке сайтов под ключ!

Я с радостью сделаю для вас:

Landing-page

Сайт-визитку

Интернет-магазин

Корпоративный сайт

Блог/новостной сайт

Многостраничный сайт

Для меня не составит труда:

Установить метрику/аналитику

Поставить сайт на движок WordPress

Анимировать сайт

Реализовать адаптивную версию

Установить удобный для вас чат-сервис

Мои последние работы:

swtrip.ch

unokor.ru

digitalrift.agency

uyutstroy.digitalrift.agency

ecohouse57.ru

krook.pl

bipart.pro

Какими инструментами я оперирую:

-HTML5

-CSS3

-Bootstrap 4

-SASS/SCSS

-Gulp

-JavaScript

-JQuery

-WordPress

-DLE

-TextoLite

-Adobe Photoshop

-Figma

-Jade

-Pug

Мои контакты:Vk: vk.com/hardfever

Gmail: [email protected]

Skype: [email protected]

WhatsApp: +7-980-367-42-20