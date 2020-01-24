Профессиональная верстка и веб-дизайн
Удивим и привлечем клиентов!
Доброго времени суток, друг!
Оказываю услуги по разработке сайтов под ключ!
Я с радостью сделаю для вас:
Landing-page
Сайт-визитку
Интернет-магазин
Корпоративный сайт
Блог/новостной сайт
Многостраничный сайт
Для меня не составит труда:
Установить метрику/аналитику
Поставить сайт на движок WordPress
Анимировать сайт
Реализовать адаптивную версию
Установить удобный для вас чат-сервис
Мои последние работы:
Какими инструментами я оперирую:
-HTML5
-CSS3
-Bootstrap 4
-SASS/SCSS
-Gulp
-JavaScript
-JQuery
-WordPress
-DLE
-TextoLite
-Adobe Photoshop
-Figma
-Jade
-Pug
Мои контакты:Vk: vk.com/hardfever
Gmail: [email protected]
Skype: [email protected]
WhatsApp: +7-980-367-42-20
Действие аккаунта приостановлено!