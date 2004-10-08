kiruxin_r

Руслан kiruxin_r

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фрилансер

Я - фрілансер-рекрутер з України.

Я - молодий і амбітний фрілансер, який спеціалізується на рекрутингу. Він має досвід роботи в ІТ-сфері, а також досвід роботи з різними типами клієнтів.

Я - це самостійна і відповідальна людина. Він завжди вчасно виконує свої завдання і дотримується дедлайнів. Він також є хорошим комунікатором і завжди готовий допомогти клієнтам.

Я - це цінний актив для будь-якої компанії. Він може допомогти компанії знайти найкращих кандидатів для своїх вакансій.

Основні навички:

  • ІТ-рекрутинг

  • Пошук кандидатів

  • Проведення співбесід

  • Оцінка кандидатів

  • Підготовка звітів

Додаткові навички:

  • Використання різних рекрутингових інструментів

  • Знання англійської мови

  • Вміння працювати з великими обсягами інформації

Особисті якості:

  • Самостійність

  • Відповідальність

  • Комуннікабельність

  • Наполегливість

Цілі:

  • Збільшити кількість клієнтів

  • Розширити спектр послуг

  • Стати одним із найкращих рекрутерів в Україні

Особистий коментар:

Я люблю свою роботу, тому що вона дозволяє мені допомагати людям знаходити роботу, яка їм подобається. Я завжди прагну розвиватися і вдосконалюватися в своїй професії. Я впевнений, що зможу досягти великих успіхів у своїй кар'єрі.

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