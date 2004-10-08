Фрилансер

Я - фрілансер-рекрутер з України.

Я - молодий і амбітний фрілансер, який спеціалізується на рекрутингу. Він має досвід роботи в ІТ-сфері, а також досвід роботи з різними типами клієнтів.

Я - це самостійна і відповідальна людина. Він завжди вчасно виконує свої завдання і дотримується дедлайнів. Він також є хорошим комунікатором і завжди готовий допомогти клієнтам.

Я - це цінний актив для будь-якої компанії. Він може допомогти компанії знайти найкращих кандидатів для своїх вакансій.

Основні навички:

ІТ-рекрутинг

Пошук кандидатів

Проведення співбесід

Оцінка кандидатів

Підготовка звітів

Додаткові навички:

Використання різних рекрутингових інструментів

Знання англійської мови

Вміння працювати з великими обсягами інформації

Особисті якості:

Самостійність

Відповідальність

Комуннікабельність

Наполегливість

Цілі:

Збільшити кількість клієнтів

Розширити спектр послуг

Стати одним із найкращих рекрутерів в Україні

Особистий коментар:

Я люблю свою роботу, тому що вона дозволяє мені допомагати людям знаходити роботу, яка їм подобається. Я завжди прагну розвиватися і вдосконалюватися в своїй професії. Я впевнений, що зможу досягти великих успіхів у своїй кар'єрі.