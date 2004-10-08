Я - фрілансер-рекрутер з України.
Я - молодий і амбітний фрілансер, який спеціалізується на рекрутингу. Він має досвід роботи в ІТ-сфері, а також досвід роботи з різними типами клієнтів.
Я - це самостійна і відповідальна людина. Він завжди вчасно виконує свої завдання і дотримується дедлайнів. Він також є хорошим комунікатором і завжди готовий допомогти клієнтам.
Я - це цінний актив для будь-якої компанії. Він може допомогти компанії знайти найкращих кандидатів для своїх вакансій.
Основні навички:
ІТ-рекрутинг
Пошук кандидатів
Проведення співбесід
Оцінка кандидатів
Підготовка звітів
Додаткові навички:
Використання різних рекрутингових інструментів
Знання англійської мови
Вміння працювати з великими обсягами інформації
Особисті якості:
Самостійність
Відповідальність
Комуннікабельність
Наполегливість
Цілі:
Збільшити кількість клієнтів
Розширити спектр послуг
Стати одним із найкращих рекрутерів в Україні
Особистий коментар:
Я люблю свою роботу, тому що вона дозволяє мені допомагати людям знаходити роботу, яка їм подобається. Я завжди прагну розвиватися і вдосконалюватися в своїй професії. Я впевнений, що зможу досягти великих успіхів у своїй кар'єрі.