kiryakovleonid

Добрый день.
Я являюсь ответственным, целеустремленным, добросовестным, пунктуальным‚ коммуникабельным, исполнительным работником.
У меня имеется опыт работы, а также отличное знание русского и английского языка. Я умею работать с большим объемом информации. Трудности и рутиная работа меня не пугают.
Образование и курсы:
-Колледж коммерции и управления - средне профессиональное образование - "менеджер по туризм"
-Институт бизнес и коммуникации - высшее оброзование "информационные технологии"
-Курсы - "офис менеджер" - аттестат
-Курсы - "C++"- аттестат
Мои Профессиональные навыки:
- знание HTML , CSS , PHP‚ javascript‚ jquery
- знание популярных cms (joomla, wordpress, drupal)
- знание Corel Draw
- знание Microsoft office
- знание продуктов Adobe (Photoshop, After Effects, Indesign, Installation, Flash, Premiere Pro)
- знание Sony Vegas
- начальные знание Eclipce, Silcerlght
- написание, рерайт, перевод статей
Опыт работы:
Интернет консультант
(Рабочий, служащий)
Декабрь 2010 - Август 2011,
Turist-v-pitere (Интернет)
Должностные обязанности и достижения:
Удаленная работа по регистрации туристических баз в каталоге, наполнение сайта контентом, общение с пользователями системы и ее поддержание.
Менеджер по работе с клиентами
(Стажер, начало карьеры)
Сентябрь 2010 - Декабрь 2010,
Ооо Добрые люди (Удаленная работа)
Должностные обязанности и достижения:
Работа с клиентами и их привлечение, контролирование промоутеров, работа со сми
Seo специалист
(Рабочий)
Сентябрь 2011 – Март 2012
Частное лицо.
Должностные обязанности и достижения:
Продвижение сайтов, работа с яндекс директ, google adwords и другими рекламными площадками.
Создание и наполнение сайтов уникальным контентом.
Менеджер по туризму
(Стажер, начало карьеры)
Март2012 - Ноябрь 2012
Ооо Дюна (Менеджер)
Должностные обязанности и достижения:
Наполнения сайта информационным материалом и различными статьями, консультирование клиентов по направлению Греция, продажа туров, изучение туристких баз и туристких систем.