kiryakovleonid

Опыт работы более 1 года. Высшее образование. Создание,наполнение, сайтов

Добрый день.

Я являюсь ответственным, целеустремленным, добросовестным, пунктуальным‚ коммуникабельным, исполнительным работником.

У меня имеется опыт работы, а также отличное знание русского и английского языка. Я умею работать с большим объемом информации. Трудности и рутиная работа меня не пугают.

Образование и курсы:

-Колледж коммерции и управления - средне профессиональное образование - "менеджер по туризм"

-Институт бизнес и коммуникации - высшее оброзование "информационные технологии"

-Курсы - "офис менеджер" - аттестат

-Курсы - "C++"- аттестат

Мои Профессиональные навыки:

- знание HTML , CSS , PHP‚ javascript‚ jquery

- знание популярных cms (joomla, wordpress, drupal)

- знание Corel Draw

- знание Microsoft office

- знание продуктов Adobe (Photoshop, After Effects, Indesign, Installation, Flash, Premiere Pro)

- знание Sony Vegas

- начальные знание Eclipce, Silcerlght

- написание, рерайт, перевод статей

Опыт работы:

Интернет консультант

(Рабочий, служащий)

Декабрь 2010 - Август 2011,

Turist-v-pitere (Интернет)

Должностные обязанности и достижения:

Удаленная работа по регистрации туристических баз в каталоге, наполнение сайта контентом, общение с пользователями системы и ее поддержание.

Менеджер по работе с клиентами

(Стажер, начало карьеры)

Сентябрь 2010 - Декабрь 2010,

Ооо Добрые люди (Удаленная работа)

Должностные обязанности и достижения:

Работа с клиентами и их привлечение, контролирование промоутеров, работа со сми

Seo специалист

(Рабочий)

Сентябрь 2011 – Март 2012

Частное лицо.

Должностные обязанности и достижения:

Продвижение сайтов, работа с яндекс директ, google adwords и другими рекламными площадками.

Создание и наполнение сайтов уникальным контентом.

Менеджер по туризму

(Стажер, начало карьеры)

Март2012 - Ноябрь 2012

Ооо Дюна (Менеджер)

Должностные обязанности и достижения:

Наполнения сайта информационным материалом и различными статьями, консультирование клиентов по направлению Греция, продажа туров, изучение туристких баз и туристких систем.