kiryamba31754

✅Качественное ведение страницы в Vk, Fb, Instagram ✅Настройка таргета ✅Тщательный аудит страницы
Моя цель - применить все накопленные знания для выполнения вашей задачи!
Первым 3-ым заказчикам предоставлю услуги за отзыв!🚀
Приветствую👋
Расскажу немного о себе:
- Окончил профильный курс с отличием (сертификат и рекомендательное письмо на руках)🔥
- Не берусь за то, что не принесет результат в будущем
- Владею различными современными сервисами - Pepper Ninja, Popsters, myTarget и др⭐
- Соблюдаю все обговоренные дедлайны. Потому что ценю ваше время.⌛ Гарантирую!
- Комплексное ведение страниц в Instagram, Vk, Fb.
- Настройка и мониторинг систем аналитики.
- Разработка,запуск, тест рекламных кампаний в Fb, Vk, myTarget.
- Оптимизация рекламных кампаний.
- Аудит страницы.
- Другие услуги по SMM индивидуально.
✉ Связаться со мной:
WhatsApp: +79836118991.
Telegram: @stolyarovx.
https://vk.com/kirillstolyarov99.
Действие аккаунта приостановлено!