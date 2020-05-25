kiryamba31754

Кирилл kiryamba31754

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#9989;Качественное ведение страницы в Vk, Fb, Instagram &#9989;Настройка таргета &#9989;Тщательный аудит страницы

Моя цель - применить все накопленные знания для выполнения вашей задачи!

Первым 3-ым заказчикам предоставлю услуги за отзыв!🚀

Приветствую👋 

Расскажу немного о себе:

  • Окончил профильный курс с отличием (сертификат и рекомендательное письмо на руках)🔥
  • Не берусь за то, что не принесет результат в будущем
  • Владею различными современными сервисами - Pepper Ninja, Popsters, myTarget и др⭐
  • Соблюдаю все обговоренные дедлайны. Потому что ценю ваше время.⌛  Гарантирую!
Что я предлагаю:

  • Комплексное ведение страниц в Instagram, Vk, Fb.
  • Настройка и мониторинг систем аналитики.
  • Разработка,запуск, тест рекламных кампаний в Fb, Vk, myTarget.
  • Оптимизация рекламных кампаний.
  • Аудит страницы.
  • Другие услуги по SMM индивидуально.
﻿☑ Ручаюсь за качество выполненной работы для вас!

✉ Связаться со мной:

WhatsApp: +79836118991.

Telegram: @stolyarovx.

https://vk.com/kirillstolyarov99.

[email protected].