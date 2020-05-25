kiryamba31754

✅Качественное ведение страницы в Vk, Fb, Instagram ✅Настройка таргета ✅Тщательный аудит страницы

Моя цель - применить все накопленные знания для выполнения вашей задачи!

Первым 3-ым заказчикам предоставлю услуги за отзыв!🚀

Приветствую👋

Расскажу немного о себе:

Окончил профильный курс с отличием (сертификат и рекомендательное письмо на руках)🔥

Не берусь за то, что не принесет результат в будущем

Владею различными современными сервисами - Pepper Ninja, Popsters, myTarget и др⭐

Соблюдаю все обговоренные дедлайны. Потому что ценю ваше время.⌛ Гарантирую!

Комплексное ведение страниц в Instagram, Vk, Fb.

Настройка и мониторинг систем аналитики.

Разработка,запуск, тест рекламных кампаний в Fb, Vk, myTarget.

Оптимизация рекламных кампаний.

Аудит страницы.

Другие услуги по SMM индивидуально.

☑

✉ Связаться со мной:

WhatsApp: +79836118991.

Telegram: @stolyarovx.

https://vk.com/kirillstolyarov99.

[email protected].