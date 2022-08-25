kisa05052000

Начинающий фрилансер

Здравствуйте, я-начинающий фрилансер. Я работаю не то, чтобы за деньги, а больше работаю за идею и помощь. Конечно, я не могу знать абсолютно всё, но я готова развиваться и пробовать новые направления фриланса.

Если мои работы Вам не нравятся:

-не отдавайте деньги за то, что вам не нравится, но так же, не используйте то, что я написала/сделала.

-Не грубите, мы все люди и у всех есть определённые обязанности и дедлайны.

-Моё видение работ отличается от вашего? Предложите что-то убрать/дополнить(мы можем вносить коррективы, для меня это НЕ сложно).

Мои качества:

-Не бросаю работу после первого провала (Опишите свою идею и я постараюсь помочь с её воплощением)

-Если мы друг друга вдруг перестали понимать, то я лучше переспрошу. Ведь лучшая работа не та, что сделана на скорость и поверхностное понимание, а та, что тщательно изучена и продумана.

У меня есть основная работа, поэтому если вам нужно что-то очень срочно, то я не всегда могу с этим помочь.

Я работаю 12 часов на ногах, но конечно, я буду стараться сделать всё возможное, чтобы помочь Вам.

"Творим Добро и делаем работу вместе!" - вот девиз моего каждого дня.

Спасибо, что потратили время и поняли меня.