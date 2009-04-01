Работа с текстом: контент-менеджмент, копирайтинг, рерайтинг

Образование:

2003 – 2007 – Институт журналистики и телеискусства Киевского международного университета, специальность: журналист;

Опыт работы:

08.2003 – 08.2008 – веб-дизайнер ГП «Информационный центр» Министерства юстиции Украины.

Обязанности: поддержка веб-сайтов http://www.minjust.gov.ua, http://www.informjust.ua; разработка дизайна веб-сайтов, создание баннеров, HTML-верстка; освещение деятельности предприятия в украинских юридических изданиях; написание заметок о деятельности предприятия в рубрику «Новости» сайта http://www.informjust.ua.

08.2008 – 02.2009 – корреспондент журнала IT Business week.

Обязанности: написание аналитических материалов об украинском IT-бизнесе, обзоров украинских рынков техники и ПО, обзоров техники, заметок по пресс-конференциям и презентациям, опросы игроков украинского IT­-рынка, сбор комментариев у представителей крупных компаний IT‑отрасли.

03.2009 – 04.2009 контент-менеджер, общественная организация «Гражданский Союз Украины».

Обязанности: написание новостных материалов для сайтов общественных организаций Киева, подготовка материалов для наполнения сайта www.gromadyanyn.org, поддержка веб-сайта www.slavuta.org.ua, дизайн и верстка сайта общественной организации «Украинская стратегия» www.ukrstrategy.org,

04.2009 – 06.2009 – редактор сайта http://rest.oboz.ua, интернет-холдинг OBOZ.UA.

Обязанности: поиск материалов для наполнения сайта о ресторанах Киева http://rest.oboz.ua, написание заметок, обзоров, репортажей, интервью с шеф-поварами киевских ресторанов.

С 06.2009 - декретный отпуск.

Большой опыт удаленной работы с 2003 г.: перевод текстов с английского, написание статей IT-, юридической, социальной тематики, редактирование текстов, верстка учебных курсов, веб-дизайн.

Навыки: высокий уровень английского языка, начальный уровень французского языка, отличное знание русского и украинского языков, грамотность письма, отличное владение словом; владение Photoshop; HTML-верстка, CSS.

Личные качества: ответственность, исполнительность, пунктуальность, чувство юмора.

Увлечения: чтение, кулинария, онлайн-игры; любимая тема – украинский сегмент интернета и все, что с ним связано.