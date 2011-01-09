Кислицына Анна Александровна
Дата рождения 04.05.1992
Адрес 04212 г. Киев, ул. Малиновского, 11
Телефон (063) 300 84 94
Семейное положение Не замужем
Цель
Получение должности дизайнера рекламы, художника иллюстратора. Вложить свой вклад в развитие и успешность компании.
Образование МИХМД им. Сальвадора Дали
Факультет компьютерной графики и рекламы
Опыт работы Не имеется
Дополнительная информация
Технические навыки:
Abobe Photoshop;
CorelDraw;
Adobe Illustrator;
QuarkXPress.
Знание иностранных языков: Английский на любитеском уровне
Водительские права: Водительские права категории "В"
Физическая подготовка Занимаюсь спортом, вредных привычек не имеется
Личные качества:
креативный подход к выполнению работы;
ответственное отношение к работе;
художественный вкус;
коммуникабельность;
внимательность;
исполнительность;
пунктуальность.
Дата составления 09.01.2011
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