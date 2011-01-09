kislaja

Анна Кислицына kislaja

 
31 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Кислицына Анна Александровна

Дата рождения 04.05.1992

Адрес 04212 г. Киев, ул. Малиновского, 11

Телефон (063) 300 84 94

Семейное положение Не замужем

Цель

Получение должности дизайнера рекламы, художника иллюстратора. Вложить свой вклад в развитие и успешность компании.

Образование МИХМД им. Сальвадора Дали

Факультет компьютерной графики и рекламы

Опыт работы Не имеется

Дополнительная информация

Технические навыки:

Abobe Photoshop;

CorelDraw;

Adobe Illustrator;

QuarkXPress.

Знание иностранных языков: Английский на любитеском уровне

Водительские права: Водительские права категории "В"

Физическая подготовка Занимаюсь спортом, вредных привычек не имеется

Личные качества:

креативный подход к выполнению работы;

ответственное отношение к работе;

художественный вкус;

коммуникабельность;

внимательность;

исполнительность;

пунктуальность.

Дата составления 09.01.2011

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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