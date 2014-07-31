Создание сайтов и интернет магазинов

Специализируюсь на создании сайтов, лендингов и интернет магазинов на WordPress.

За свой опыт работы в данной сфере (13 лет) остановился на данном движке т.к. он бесплатный, можно подстроить практически под любые потребности, легок в дальнейшем администрировании и расширяем

Сайты визитка от 5000 руб, срок от 1 дня

Лендинг пейдж от 5000 руб, срок от 3 дней

Небольшие Интернет магазины от 10000 руб, срок от 3 дней

Качественные Интернет магазины от 25000 руб, срок от 15 дней

Имиджевые сайты компаний от 20000 руб, срок от 15 дней