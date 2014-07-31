Создание сайтов и интернет магазинов
Специализируюсь на создании сайтов, лендингов и интернет магазинов на WordPress.
За свой опыт работы в данной сфере (13 лет) остановился на данном движке т.к. он бесплатный, можно подстроить практически под любые потребности, легок в дальнейшем администрировании и расширяем
Сайты визитка от 5000 руб, срок от 1 дня
Лендинг пейдж от 5000 руб, срок от 3 дней
Небольшие Интернет магазины от 10000 руб, срок от 3 дней
Качественные Интернет магазины от 25000 руб, срок от 15 дней
Имиджевые сайты компаний от 20000 руб, срок от 15 дней
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Портфолио
- Сайт Пожарный Регистр181 просмотр
- Интернет магазин запчастей160 просмотров
- Сайт Сауна в квартиру156 просмотров
- Интернет магазин нижнего белья148 просмотров
- Интернет магазин одежды143 просмотра
- Сайт студии красоты Prado149 просмотров
- Интернет магазин фермерского хозяйства145 просмотров
- Сайт Австралийской компании EGR118 просмотров
Интернет-магазины
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от $400
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Сайты «под ключ»
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