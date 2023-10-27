kislov_iubip

Разработка сайтов любой сложности.

Приветствую Вас на моей странице! Меня зовут Константин, я интернет маркетолог.

•Опыт работы 9 лет. Работы смотрите в портфолио.

•В 2015 году занял 1 место в соревновании «Битва маркетологов».

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• Сосредоточен на увеличении прибыли заказчика через инструменты, которые создаю;

• Никогда не срываю сроки, если не вносим изменения в течение проекта;

• Есть ИП, могу работать по договору;

• 3 года гарантии на все услуги.

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УСЛУГИ

• Исследование спроса на товары или услуги. Помогу понять что, как и когда запустить в рекламу и каким должен быть сайт;

• Прототипирование сайта: структура, тексты, навигация;

• Web-дизайн: цвета, стиль, инфографика, фото, иллюстрации;

• Верстка и программирование сайта;

• Настройка и запуск контекстной рекламы;

• Настройка и ведение сквозной аналитики для контроля результатов рекламы;

• Ведение и поддержка проектов.