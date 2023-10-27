kislov_iubip

Приветствую Вас на моей странице! Меня зовут Константин, я интернет маркетолог.
•Опыт работы 9 лет. Работы смотрите в портфолио.
•В 2015 году занял 1 место в соревновании «Битва маркетологов».
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• Сосредоточен на увеличении прибыли заказчика через инструменты, которые создаю;
• Никогда не срываю сроки, если не вносим изменения в течение проекта;
• Есть ИП, могу работать по договору;
• 3 года гарантии на все услуги.
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УСЛУГИ
• Исследование спроса на товары или услуги. Помогу понять что, как и когда запустить в рекламу и каким должен быть сайт;
• Прототипирование сайта: структура, тексты, навигация;
• Web-дизайн: цвета, стиль, инфографика, фото, иллюстрации;
• Верстка и программирование сайта;
• Настройка и запуск контекстной рекламы;
• Настройка и ведение сквозной аналитики для контроля результатов рекламы;
• Ведение и поддержка проектов.