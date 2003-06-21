СММ-маркетолог

Меня зовут Маргарита, я СММ-маркетолог. Занимаюсь ведением и продвижением коммерческих аккаунтов.В мои услуги входит:1. Оформление игр для сторис - 350₽2. Оформление шапки профиля - 500₽3. Оформление обложек сторис - 100₽/шт4. Составление контент-плана на 30 тем - 2000₽5. Визуал профиля на 6/9/12 фото - 1200₽/1500₽/1800₽6. Обработка фотографий - 50₽ шт

У меня есть художественное образование. Также я являюсь фотографом, а параллельно занимаюсь СММ. Свою работу я выполняю на все 120 и укладываюсь точно в срок. Выбирая меня вы получите эстетично и гармонично оформленный визуал, а так же при необходимости консультацию по организации съемок и обработке фотографий