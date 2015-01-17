Продвижение вашего бизнеса в социальных сетях под ключ. Консультирование и аудит.+ Графический дизайн. Оформление групп

Разработка SMM стратегии , создание, настройка и продвижение групп. Ведение проектов под ключ.

СТОИМОСТЬ РАБОТ:

1. Создание группы с нуля или рерайтинг существующей - настройка всех разделов группы, первичноенаполнение контентом, работа с целевой аудиторией, уникальный адрес от контакта

- 4000 руб.

ЧТО ВХОДИТ В РАБОТУ:

- описание группы

- минимум 4 темы для обсуждения

- 5 фотоальбомов

- 5 видеозаписей

- 1 опрос на главной

- 10 постов на стене

2. Ведение + продвижение группы - от 300 руб/день. Оплата в месяц 10 000рублей.

ЧТО ВХОДИТ В РАБОТУ:

• Создание контент-плана; разработка плана рекламной кампании,подбор рекламных площадок, настройка таргетированной рекламы.

• Публикация интересного и полезного, иллюстрированного, «вирусного» контента

(цитаты, притчи, истории с фотографиями)

• Общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии

в комментариях.

• Публикация редакционного материала т.о., чтобы по ссылке участники переходили

на основной сайт, благодаря чему увеличивается трафик.

• Мониторинг близких по тематике групп в ВК для изучения и знания конкурентов

ВК.

• Привлечение трафика из Вашей группы ВК на сайт.

• Статистика, анализ и отчеты по ведению группы.

3. Создание мини-сайта - от 3000 руб. (зависит от сложности меню сайта)

4. Аудит группы - 1500 руб.

5. Консультация по вопросам ведения и продвижения группы - 500 руб. полчаса в

скайпе.

6. ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП Вконтакте

СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

- группа Вк аватар+меню - 1500 руб.

- закрепленное меню - 2000 руб.

- аватар паблик - 1000 руб.

- цитатник Вк - 500 руб.

- рекламный банер ВК - 500 руб

- водяной знак - 100 руб.

- основной альбом (или большой фотостатус) - 300 руб.

- обложки для альбомов ВК - 50 руб/обложка

- внутренние страницы меню - от 200 руб

- создание мини-сайта - от 3000 руб.

Для клиентов которых я берупод ключ, скидка на дизайн составляет 30%.

Я работаю по предоплате 50% и работаю по чёткому ТЗ, оплата наяндекс деньги, либо вебмани.

С отзывами о моей работе Выможете ознакомиться здесь. https://vk.com/album8329451_169383821