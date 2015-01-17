Разработка SMM стратегии , создание, настройка и продвижение групп. Ведение проектов под ключ.
СТОИМОСТЬ РАБОТ:
1. Создание группы с нуля или рерайтинг существующей - настройка всех разделов группы, первичноенаполнение контентом, работа с целевой аудиторией, уникальный адрес от контакта
- 4000 руб.
ЧТО ВХОДИТ В РАБОТУ:
- описание группы
- минимум 4 темы для обсуждения
- 5 фотоальбомов
- 5 видеозаписей
- 1 опрос на главной
- 10 постов на стене
2. Ведение + продвижение группы - от 300 руб/день. Оплата в месяц 10 000рублей.
ЧТО ВХОДИТ В РАБОТУ:
• Создание контент-плана; разработка плана рекламной кампании,подбор рекламных площадок, настройка таргетированной рекламы.
• Публикация интересного и полезного, иллюстрированного, «вирусного» контента
(цитаты, притчи, истории с фотографиями)
• Общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии
в комментариях.
• Публикация редакционного материала т.о., чтобы по ссылке участники переходили
на основной сайт, благодаря чему увеличивается трафик.
• Мониторинг близких по тематике групп в ВК для изучения и знания конкурентов
ВК.
• Привлечение трафика из Вашей группы ВК на сайт.
• Статистика, анализ и отчеты по ведению группы.
3. Создание мини-сайта - от 3000 руб. (зависит от сложности меню сайта)
4. Аудит группы - 1500 руб.
5. Консультация по вопросам ведения и продвижения группы - 500 руб. полчаса в
скайпе.
6. ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП Вконтакте
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
- группа Вк аватар+меню - 1500 руб.
- закрепленное меню - 2000 руб.
- аватар паблик - 1000 руб.
- цитатник Вк - 500 руб.
- рекламный банер ВК - 500 руб
- водяной знак - 100 руб.
- основной альбом (или большой фотостатус) - 300 руб.
- обложки для альбомов ВК - 50 руб/обложка
- внутренние страницы меню - от 200 руб
- создание мини-сайта - от 3000 руб.
Для клиентов которых я берупод ключ, скидка на дизайн составляет 30%.
Я работаю по предоплате 50% и работаю по чёткому ТЗ, оплата наяндекс деньги, либо вебмани.
С отзывами о моей работе Выможете ознакомиться здесь. https://vk.com/album8329451_169383821