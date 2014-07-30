Работа должна приносить удовольствие

Опыт работы

Период работы: С февраля 2014 года по настоящее время

Должность: Педагог (Частичная занятость)

В организации: Центр раннего развития "Рось", г.Пенза

Должностные обязанности: Подготовка и проведение занятий с детьми дошкольного возраста.

Период работы: С сентября 2013 по февраль 2014 года (5 месяцев)

Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)

В организации: Сеть оптических салонов "Имидж-Оптика", г.Пенза

Должностные обязанности: Консультирование, помощь в подборе оправ, подбор мягких контактных линз, оформление заказов, продажи.

Период работы: С августа 2010 по июль 2013 года (2 года и 11 месяцев)

Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)

В организации: ООО "СервисТрейд", г.Пенза

Должностные обязанности: Приём, выкладка товара, консультирование и продажа.

Период работы: С июля 2008 по август 2010 года (2 года и 1 месяц)

Должность: Библиотекарь сектора культурно-просветительской работы (Полная занятость)

В организации: МУ "ИБЦ г.Пензы", г.Пенза

Должностные обязанности: Подготовка мероприятий, проведение мероприятий в дет. садах и школах.

Образование

Учебное заведение: Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г.Белинского

Дата окончания: 2008 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Русского языка и литературы

Специальность: Учитель русского языка и литературы

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки

Английский: Базовый

Дополнительная информация

Готовность к командировкам: не готова

Ключевые навыки и достижения: Грамотная речь, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, базовое знание 1С, работа с кассой.

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