Опыт работы
Период работы: С февраля 2014 года по настоящее время
Должность: Педагог (Частичная занятость)
В организации: Центр раннего развития "Рось", г.Пенза
Должностные обязанности: Подготовка и проведение занятий с детьми дошкольного возраста.
Период работы: С сентября 2013 по февраль 2014 года (5 месяцев)
Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)
В организации: Сеть оптических салонов "Имидж-Оптика", г.Пенза
Должностные обязанности: Консультирование, помощь в подборе оправ, подбор мягких контактных линз, оформление заказов, продажи.
Период работы: С августа 2010 по июль 2013 года (2 года и 11 месяцев)
Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)
В организации: ООО "СервисТрейд", г.Пенза
Должностные обязанности: Приём, выкладка товара, консультирование и продажа.
Период работы: С июля 2008 по август 2010 года (2 года и 1 месяц)
Должность: Библиотекарь сектора культурно-просветительской работы (Полная занятость)
В организации: МУ "ИБЦ г.Пензы", г.Пенза
Должностные обязанности: Подготовка мероприятий, проведение мероприятий в дет. садах и школах.
Образование
Учебное заведение: Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г.Белинского
Дата окончания: 2008 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Русского языка и литературы
Специальность: Учитель русского языка и литературы
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки
Английский: Базовый
Дополнительная информация
Готовность к командировкам: не готова
Ключевые навыки и достижения: Грамотная речь, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, базовое знание 1С, работа с кассой.
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