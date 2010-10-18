kissa-Arkadiya

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Валентина Дубровская

почта: dubrovskaya.valentina @ gmail.com

skype - valuxa44

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее

Поволжская академия государственной службы, дата окончания Maй 2003, Саратов, Россия

Факультет Экономики и Управления, специализация маркетинг.

Spanish-American Institute, New York, USA

Курс обучения английского языка “English As A Second Language” (480 часов) Декабрь 2008 – Май 2009

НАВЫКИ:

- разговорный и письменный Английский и базовое знание Македонского языка;

- Знание Windows, Macintosh, Word, Excel, Corel Draw, PowerPoint.