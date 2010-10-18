kissa-Arkadiya

Валентина kissa-Arkadiyakissa-Arkadiya
42 годаМакедония/Скопье
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Рекламные тексты, перевод с англ. пока бесплатно, поскольку нет опыта
Валентина Дубровская
почта: dubrovskaya.valentina @ gmail.com
skype - valuxa44
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
Поволжская академия государственной службы, дата окончания Maй 2003, Саратов, Россия
Факультет Экономики и Управления, специализация маркетинг.
Spanish-American Institute, New York, USA
Курс обучения английского языка “English As A Second Language” (480 часов) Декабрь 2008 – Май 2009
НАВЫКИ:
- разговорный и письменный Английский и базовое знание Македонского языка;
- Знание Windows, Macintosh, Word, Excel, Corel Draw, PowerPoint.