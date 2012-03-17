Опыт работы 5 лет.
Все виды полиграфии: каталоги, календари, брендбуки, логотипы, коллажи,
постеры, визитки и т.д.
Наружная реклама: вывески, бигборды, банеры, полноцветы для витрин;
Макеты в СМИ;
Создания векторной и растровой графики, иллюстраций, рисунок от руки.
Владение программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW,
Adobe InDesign.
Портфолио
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- Я146 просмотров
- К празднику Пасхи124 просмотра
- К празднику Пасхи129 просмотров
- К празднику Пасхи132 просмотра
- К празднику Пасхи109 просмотров
- К празднику Пасхи127 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Прикосновение103 просмотра
- Прикосновение122 просмотра
- Прикосновение127 просмотров
- Прикосновение123 просмотра