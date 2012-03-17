kissel_yu

Юлия Кисель kissel_yu

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Опыт работы 5 лет.

Все виды полиграфии: каталоги, календари, брендбуки, логотипы, коллажи,

постеры, визитки и т.д.

Наружная реклама: вывески, бигборды, банеры, полноцветы для витрин;

Макеты в СМИ;

Создания векторной и растровой графики, иллюстраций, рисунок от руки.

Владение программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW,

Adobe InDesign.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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