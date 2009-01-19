Программирование, информатика

Кратко о себе: образование высшее (педагогическое); специальность – учитель информатики и вычислительной техники с дополнительной специальностью английский язык; стаж работы в образовании – 5 лет, основные направления в работе - программирование (Delphi, Pascal, VBA), разработка Интернет приложений (HTML, CSS, JavaScript, PHP), разработка и программирование СУБД, графика и дизайн (PhotoShop, Corel Draw, 3dMax). Имею опыт в организации работы по написанию курсовых и дипломных работ.