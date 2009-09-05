Галина Климова kissunderrainkissunderrain
33 годаРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Творчество, в любых формах =)
С октября 2007 года по настоящее время - корреспондент газеты "Удмуртский университет".
С августа 2008 года по настоящее время - мастер по изготовлению и ремонту бижутерии в творческой мастерской Art Elle.
Творчество в любых формах - художественные тексты, обработка фотографий, коллажи, вещи hand-made.
Статьи больше на официальную и научную тематику.
Любые рефераты - толково, с полным погружением в предмет, разработкой всех аспектов, грамотным оформлением.
Прекрасно владею английским, немного эсперанто.
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Портфолио
- Без названия144 просмотра
- Ретушь150 просмотров
- Без названия136 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия138 просмотров
- Без названия147 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия141 просмотр
- Wooden heart137 просмотров
- Love tree168 просмотров
- Миниатюры161 просмотр
- My Angel138 просмотров