Творчество, в любых формах =)

http://www.vshtate.ru/id62982

С октября 2007 года по настоящее время - корреспондент газеты "Удмуртский университет".

С августа 2008 года по настоящее время - мастер по изготовлению и ремонту бижутерии в творческой мастерской Art Elle.

Творчество в любых формах - художественные тексты, обработка фотографий, коллажи, вещи hand-made.

Статьи больше на официальную и научную тематику.

Любые рефераты - толково, с полным погружением в предмет, разработкой всех аспектов, грамотным оформлением.

Прекрасно владею английским, немного эсперанто.