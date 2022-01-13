Таргет в TikTok: как получать от 3000 до 30 000 заявок в месяц

Привет, меня зовут Руфина, я занимаюсь таргетом пять лет, и с «ВКонтакте» и Instagram целиком ушла в ТikТok, потратив в нем за год больше 20 млн бюджета.

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес не зависел от рекламной сети с вечными банами, а получал стабильный диверсифицированный поток качественного трафика от 3.000 до 30.000 заявок в месяц, то Тик-Ток - является идеальным каналом для этой задачи.

В чём уникальность нашего подхода? Заказчики очень ценят работу с нами благодаря следующим четырём пунктам:

1) Делаем посадочные страницы с конверсией от 10%.

Мы глубоко разбираемся в психологии тик-ток аудитории и помогаем заказчику эффективнее конвертировать их

в заявки.

На рынке много специалистов, которые бездумно настраивают таргет в TikTok на уже рабочую воронку из

Instagram. Это большая ошибка, потому что в Tiktok у аудитории другое

настроение. Часто в итоге тестовых рекламных кампаний на воронку из Инстаграм заказчики

бросают TikTok. Потому что там сидят только дети? Нет, потому что из-за низкой

конверсии они не получили нужное количество лидов или получили слишком высокую

цену заявки.

В отличии от наших коллег мы берем на себя разработку посадочных страниц под TikTok. Составляем их самостоятельно

под особенности вашей аудитории, благодаря чему и получается конверсия в заявку

от 10%, что уменьшает итоговую цену заявки в 2 раза.

2) Придумываем и снимаем нативные креативы с CTR от 1%.

Команда из 6 человек ежедневно отслеживает местные тренды, звуки и подачи, делая рекламу

неотличимой от обычного контента, который с удовольствием потребляется целевой

аудиторией.

Сделать обычное рекламное видео и запустить его в рекламу - не достаточно. В TikTok другая культура потребления

интерфейс приложения. То, что сработало, как рекламный креатив в Инстаграм –

90% не сработает в TikTok.

Интересный факт про креативы: реклама, показывающая хорошие результаты в Инстаграм, - не будет заходить в

TikTok. Но это не говорит о том, что реклама, которую сделали для TikTok - не

будет работать в Инстаграм! Рекламные креативы, которые делаем мы для TikTok - заходят в Инстаграм, показывая оценку качества "выше

среднего".

Это сказывается на конечной цене конверсии - делает ее в 2 раза дешевле. Это значит, что все креативы, которые мы делаем для вас в TikTok вы сможете использовать в Фейсбук, что поможет сделать вам дополнительный результат в вашей уже работающей воронке.

3) Разрабатываем и снимаем от 300 (!) креативов в месяц.

Как вы думаете, сколько креативов сможет сгенерировать обычный тик-ток таргетолог? 50? 100? Нам такая

расслабленность не подходит, ведь нам интересно, чтобы заказчик зарабатывал и рос вместе с нами.

1808 рекламных роликов - именно столько мы сгенерировали разных рекламных креативов, чтобы выйти на объемы 5 млн рублей за 4 месяца. Это по 452 креатива в месяц. Над этим работает команда из 6 человек, которая ежедневно отслеживает большое количество контента в TikTok.

Реально ли это сделать одному фрилансеру за 15.000р?

Мы оцифровываем все созданные креативы на месяц в таблицах: с подробным описанием, референсами и текстами.

Это выделяет нас из 90% таргетологов в TikTok, потому что помогает анализировать все креативы, которые мы делаем: выбирать из них лучшее, что есть и масштабировать это снижая цену заявки и CPM.

4) Сами генерируем идеи для 5+ лид-магнитов в месяц, которые конвертируют "слушателей" в дешёвые заявки и

оплаты.

Вместо обычных 1-2 лид-магнитов, которые заказчики используют повсеместно, гораздо эффективнее собрать несколько

НОВЫХ авторских материалов, уникализированных под Тик-Ток.

Мы копнули сильно глубже и теперь сами генерируем не только креативы, но и 5+ идей для конвертирующих авторских лид-магнитов, уникализированных под TikTok. Это помогает нам сильно увеличить конверсию в заявку и уменьшать итоговую цену лида. А нашим партнерам позволяет собирать заявки в 5 раз быстрее конкурентов.

Готовы ли вы выйти на стабильные объёмы из Тик-Ток от 3.000 заявок в месяц, перестав быть зависимыми от 1-2 каналов с блокировками и получая при этом дополнительный качественный трафик?

Если да, то я готова провести вам БЕСПЛАТНУЮ 10-минутную стратегическую сессию, где разберу похожие кейсы нашей команды и просчитаю вместе с вами примерные цифры.

По итогу стратегической сессии вы получите:

· Чёткое понимание и "вид сверху", как это будет. Нужно ли? Зайдёт ли? Когда начинать?

· Гипотезы креативов, яркие и понятные примеры, которые УЖЕ заходят у ваших коллег. Убедитесь, что в этом нет ничего страшного и поймёте, почему РАБОТАЕТ всё то, к чему вы ранее относились с опаской.

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