kit_kot

Вадим kit_kot

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех стадиях.

Взаимодействие со строителями и смежными специальностями, на стадии внедрения проекта.

Реализация проектов в Москве, Омске, Ханты- Мансийске, Ларнаке (Кипр)

Навыки соответствуют ведущему архитектору

Умение решать не стандартные задачи, объемное мышление, креативность, самостоятельность...

владение ПО, позволяющие довести проект то эскиза до рабочего проекта

Интерьеры и Экстерьеры
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от $100
от 3 дней
#1340
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1759