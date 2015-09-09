Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех стадиях.

Взаимодействие со строителями и смежными специальностями, на стадии внедрения проекта.

Реализация проектов в Москве, Омске, Ханты- Мансийске, Ларнаке (Кипр)

Навыки соответствуют ведущему архитектору

Умение решать не стандартные задачи, объемное мышление, креативность, самостоятельность...

владение ПО, позволяющие довести проект то эскиза до рабочего проекта