Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех стадиях.
Взаимодействие со строителями и смежными специальностями, на стадии внедрения проекта.
Реализация проектов в Москве, Омске, Ханты- Мансийске, Ларнаке (Кипр)
Навыки соответствуют ведущему архитектору
Умение решать не стандартные задачи, объемное мышление, креативность, самостоятельность...
владение ПО, позволяющие довести проект то эскиза до рабочего проекта
Интерьеры и Экстерьеры
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#1340
3D-графика
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#1759