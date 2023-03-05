kitkat_kitkate

Монтаж и обработка звука / Редактирование подкастов / Музыкальное оформление

Привет!

Я работаю со звуком и могу:

отредактировать и смонтировать аудиозапись (вырезать ненужные слова, паузы и вздохи, убрать шум, склеить дорожки и улучшить общее качество звука);

подобрать фоновую музыку, добавить звуковые вставки;

улучшить общее качество звука и сделать художественную обработку.

Сотрудничала с артистами и подкастерами (Lisha, AvadaKedavra, кира найтли). Окончила курс университета Гикбрейнс "Дизайн звука".

Отношусь к работе ответственно, учитываю все пожелания и нюансы.

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