kitkat_kitkate

Екатерина Петрова kitkat_kitkatekitkat_kitkate
27 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Монтаж и обработка звука / Редактирование подкастов / Музыкальное оформление
Привет!
Я работаю со звуком и могу:
отредактировать и смонтировать аудиозапись (вырезать ненужные слова, паузы и вздохи, убрать шум, склеить дорожки и улучшить общее качество звука);
подобрать фоновую музыку, добавить звуковые вставки;
улучшить общее качество звука и сделать художественную обработку.
Сотрудничала с артистами и подкастерами (Lisha, AvadaKedavra, кира найтли). Окончила курс университета Гикбрейнс "Дизайн звука".
Отношусь к работе ответственно, учитываю все пожелания и нюансы.
Я против войны в Украине!