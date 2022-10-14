2D-иллюстратор

Здравствуйте! Я художник, рисую иллюстрации, создаю персонажей. Стараюсь в динамику и эпик. Всегда помогу с реализацией и передачей эмоций. Успею к дедлайну, поправлю все, что захотите. Работаю по предоплате после наброска.

Рисую в Sai, Sai2, Clip studio - моя основная

Мои соц.сети:

Vk: https://vk.com/kitte5

Da: https://www.deviantart.com/kittefive

Связь со мной:

Tg: @vot_eto_kit