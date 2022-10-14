2D-иллюстратор
Здравствуйте! Я художник, рисую иллюстрации, создаю персонажей. Стараюсь в динамику и эпик. Всегда помогу с реализацией и передачей эмоций. Успею к дедлайну, поправлю все, что захотите. Работаю по предоплате после наброска.
Рисую в Sai, Sai2, Clip studio - моя основная
Мои соц.сети:
Da: https://www.deviantart.com/kittefive
Связь со мной:
Tg: @vot_eto_kit
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Серия иллюстраций7 просмотров
- Разработка персонажа и иллюстрация к нему13 просмотров
- Иллюстрации моих персонажей10 просмотров
- Иллюстрация моего персонажа12 просмотров
- Иллюстрация для зина по игре "Tiny Bunny"14 просмотров