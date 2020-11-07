kittie_ofgod

Готова на все

Потихоньку осваиваю профессию веб-дизайнера) Учусь в колледже на граф. дизайнера и в онлайн-университете, проходила курс по теории дизайна и работе в фигме у блогера Марго Савчук) Работаю в основном в фигме, имею базовые знания фотошопа, иллюстратора.

Здесь я не ради денег, а ради возможности дарить людям положительные эмоции. Так же хочу набить руку, набраться опыта в данной сфере, так как я только начинаю свой путь)

Мое портфолио на данный момент:

https://www.behance.net/natarrr