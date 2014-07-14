Личные данные:
ФИО: Калмыков Иван Валентинович
Дата рождения: 20 ноября 1989 г. (24 года)
Семейное положение: Холост, детей нет.
E-mail: [email protected]
Моб. Тел.: +7(920) 075 – 64 – 16 (WhatsApp) ; +7 (908) 754 – 90 – 81.
Skype: kiv1989
Место учебы:
Среднее образование: МОУ СОШ №49 (г. Н.Новгород, Советский р-н.)
Высшее образование: ННГАСУ ГХИ. Факультет Психологии. Специальность: психолог на предприятии.
Место работы:
- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Управление по ПФО, инженер отдела сопровождения кадастра (2009-2010)
- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Центр обработки данных, системный администратор (2010-2011)
- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Центр обработки данных, руководитель группы операторов (2011-2012)
- ООО «ФорматН» Фармацевтическая компания, Системный администратор, специалист технической поддержки. (с 2012 – настоящее время)
Специальные знания и навыки:
- Отличное знание офисного софта.
- Знание и программирование в системе 1C: Предприятие 8
- MySQL, Windows Server 2008 R2
- Замена и обслуживание сетевого и серверного оборудование
- Проведение гос. Закупок по федеральным законам 223ФЗ и 44ФЗ
Полезные качества:
- Желание работать и зарабатывать, готов выполнять большой объем работы.
- Понимание специализированной литературы.
- Знания орфографии и пунктуации, правил Русского языка, основ грамотной речи.
- Коммуникабельность и исполнительность
- Быстрое и своевременное «включение» в работу.
- Стрессоустойчивость и трудолюбие.
- Без вредных привычек