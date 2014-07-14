kiv89

Иван Калмыков kiv89

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Личные данные:

ФИО: Калмыков Иван Валентинович

Дата рождения: 20 ноября 1989 г. (24 года)

Семейное положение: Холост, детей нет.

E-mail: [email protected]

Моб. Тел.: +7(920) 075 – 64 – 16 (WhatsApp) ; +7 (908) 754 – 90 – 81.

Skype: kiv1989

Место учебы:

Среднее образование: МОУ СОШ №49 (г. Н.Новгород, Советский р-н.)

Высшее образование: ННГАСУ ГХИ. Факультет Психологии. Специальность: психолог на предприятии.

Место работы:

- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Управление по ПФО, инженер отдела сопровождения кадастра (2009-2010)

- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Центр обработки данных, системный администратор (2010-2011)

- ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», Центр обработки данных, руководитель группы операторов (2011-2012)

- ООО «ФорматН» Фармацевтическая компания, Системный администратор, специалист технической поддержки. (с 2012 – настоящее время)

Специальные знания и навыки:

- Отличное знание офисного софта.

- Знание и программирование в системе 1C: Предприятие 8

- MySQL, Windows Server 2008 R2

- Замена и обслуживание сетевого и серверного оборудование

- Проведение гос. Закупок по федеральным законам 223ФЗ и 44ФЗ

Полезные качества:

- Желание работать и зарабатывать, готов выполнять большой объем работы.

- Понимание специализированной литературы.

- Знания орфографии и пунктуации, правил Русского языка, основ грамотной речи.

- Коммуникабельность и исполнительность

- Быстрое и своевременное «включение» в работу.

- Стрессоустойчивость и трудолюбие.

- Без вредных привычек

MySQL