kivachuk_mariia

Мария Кивачук kivachuk_mariia

 
24 годаУкраина/Ровно
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Переводчик английского

(удаленная работа)

  Ключевая информация  

 Обладаю такими навыками и качествами, как: знание иностранных языков;уверенный

пользователь ПК;редактирование текстов (на украинском, русском,английском,

французском языках);качественный устный и письменный перевод; ведение переписки

на иностранных языках; быстрая обучаемость; усидчивость; дипломатичность;

дружелюбность и неконфликтность. 

 Образование   Национальный университет"Острожская академия" (Острог)

Учусь на 3 курсе.

Факультетромано-германских языков. Переводчик.

  Владение языками 

  Английский - свободно Могупроходить собеседование на этом языке

Французский - средний Могупроходить собеседование на этом языке

Китайский - средний

Русский - продвинутый Могупроходить собеседование на этом языке

Украинский - родной Могупроходить собеседование на этом языке