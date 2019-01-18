kivachuk_mariia

Мария Кивачук kivachuk_mariiakivachuk_mariia
Переводчик английского
(удаленная работа)
Ключевая информация
Обладаю такими навыками и качествами, как: знание иностранных языков;уверенный
пользователь ПК;редактирование текстов (на украинском, русском,английском,
французском языках);качественный устный и письменный перевод; ведение переписки
на иностранных языках; быстрая обучаемость; усидчивость; дипломатичность;
дружелюбность и неконфликтность.
Образование Национальный университет"Острожская академия" (Острог)
Учусь на 3 курсе.
Факультетромано-германских языков. Переводчик.
Владение языками
Английский - свободно Могупроходить собеседование на этом языке
Французский - средний Могупроходить собеседование на этом языке
Китайский - средний
Русский - продвинутый Могупроходить собеседование на этом языке
Украинский - родной Могупроходить собеседование на этом языке