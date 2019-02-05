kivanychev

Кирилл Иванычев kivanychevkivanychev
43 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видео, которые помогают вашим покупателям находить и покупать именно ваш товар или услуги
1. Стоимость видеомонтажа за минуту:
+ Ролик обычной презентации с музыкальным оформлением стоит от 5 000+ руб за минуту
+ Ролик презентации с 3D-эффектами и также с музыкальным оформлением — от 10 000+ руб за минуту
2. 3D-Заставка Вашего логотипа от 5000 рублей
3 Дополнительно:
+ Озвучить голосом профессионального Диктора за 5 000 руб.
4. Время Готовности зависит от сложности заказываемого вами видео: мне нужно знать примерный сценнарий, где какие эффекты вы хотите наложить.
5. Способ оплаты: На банковскую карту СБ.
6. Работы
https://www.youtube.com/watch?v=PTX_H4GnXlk
https://www.youtube.com/watch?v=Wrd68v7sY1w&t=1s
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