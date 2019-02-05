kivanychev

Видео, которые помогают вашим покупателям находить и покупать именно ваш товар или услуги

1. Стоимость видеомонтажа за минуту:

+ Ролик обычной презентации с музыкальным оформлением стоит от 5 000+ руб за минуту

+ Ролик презентации с 3D-эффектами и также с музыкальным оформлением — от 10 000+ руб за минуту

2. 3D-Заставка Вашего логотипа от 5000 рублей

3 Дополнительно:

+ Озвучить голосом профессионального Диктора за 5 000 руб.

4. Время Готовности зависит от сложности заказываемого вами видео: мне нужно знать примерный сценнарий, где какие эффекты вы хотите наложить.

5. Способ оплаты: На банковскую карту СБ.

6. Работы

https://www.youtube.com/watch?v=PTX_H4GnXlk

https://www.youtube.com/watch?v=Wrd68v7sY1w&t=1s

https://youtu.be/ii-bYnAZjYk

https://youtu.be/ivyp5YzhQWI

https://youtu.be/mOM04wIsMWg

https://youtu.be/EOVE64Uqm84

https://youtu.be/lY0zKKMwUYU